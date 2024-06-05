لا تتجاهلها.. 7 أعراض غير عادية للأنيميا

يجب عدم تجاهل أي تغيرات تطرأ على الجسم بشكل مفاجئ، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مثل الأنيميا.

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وهناك أعراض غريبة للأنيميا، قلما يعرفها الأشخاص، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "ER OF TEXAS".





أعراض غير عادية للأنيميا



حالة من التعب تسيطر على الإنسان عند الإصابة بالعديد من الأمراض، ولكن إذا كان الإرهاق لا يتحسن أو تقل حدته مع الخلود للراحة أو الحصول على القسط الكافي من النوم، فهذا دليل على الإصابة بالأنيميا.



ويرجع سبب التعب عند الإصابة بالأنيميا إلى عدم قدرة الجسم على نقل الأكسجين إلى الخلايا، نظرًا لنقص مستويات معدن الحديد، المسئول عن إنتاج كريات الدم الحمراء، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة.



2- الالتهابات المتكررة

دعم الجهاز المناعي من الوظائف المنوط بها معدن الحديد، لذلك عندما تنخفض مستوياته بالجسم، يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لنقص الأكسجين الواصل إلى الطحال والغدد الليمفاوية.



ومع استمرار نقص الأكسجين في الطحال والغدد الليمفاوية، تتوقف عملية إنتاج كريات الدم البيضاء، مما يؤدي إلى حدوث التهابات متكررة بالجسم.



3- شحوب الجلد

يمكن الاستدلال على الإصابة بالأنيميا من الجلد، فإذا كان الوجه يفتقد للون الوردي لدى أصحاب البشرة الفاتحة أو يبدو الجزء الداخلي بالجفن السفلي أفتح من المعتاد، فهذا مؤشر على نقص كريات الدم الحمراء بالجسم.



4- تورم اللسان

من الضروري المواظبة على فحص اللسان أمام المرآة بشكل يومي، لأن تورمه من الأعراض التي تنذر بخطر الإصابة بالأنيميا، خاصةً إذا كان يعاني المريض في نفس الوقت من:

- ألم اللسان.

- شقوق على جانبي الفم.



5- متلازمة تململ الساقين

اضطراب يدفع الإنسان إلى تحريك ساقيه، نتيجة لمعاناته من شعور مزعج، عادةً ما يزداد حدة عند حلول المساء، وترتبط الإصابة به أحيانًا بنقص معدن الحديد بالجسم.



6- تناول أشياء غريبة

إذا كان الإنسان يشعر برغبة في تناول مواد غير غذائية، مثل الطين أو الطباشير، فهذا يعني أنه يعاني من مرض يدعى بيكا، وهو من المضاعفات الناتجة عن الأنيميا.



7- تساقط الشعر

لنقص الحديد تأثيرات سلبية على صحة الشعر، حيث يؤدي إلى تساقطه، نتيجة لعدم حصول البصيلات في فروة الرأس على ما يكفي من الأكسجين.



وإذا تُركت الأنيميا دون علاج، سيظل يتساقط الشعر بصورة مفرطة، ولن ينمو مرة أخرى إلا بعد تعويض نقص معدن الحديد بالجسم.

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