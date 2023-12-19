الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لا تشرب القهوة على معدة خاوية.. لأن هذا ما سيحصل لك

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شرب القهوة

يحذر البعض بشدة من تناول القهوة على معدة خاوية وخصوصاً من تأثيرات ذلك على جدار المعدة مع مخاوف من الإصابة بالقرحة .. لكن هل كل هذه المخاوف صحيحة؟ وهل بالفعل يستحق الأمر كل هذا القلق؟

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الخبر السار هو أن شرب القهوة على معدة فارغة ليس سيئًا أو ضاراً في العموم، حيث يمكن لمعدتك عادةً أن تتكيف لحماية نفسها من هذه الممارسة. ولكن قد يسبب ذلك بعض الاضطرابات، وفي هذه الحالة قد ترغب على الأرجح في تغيير روتينك اليومي.


تقول الدكتورة سونانا سوهي طبيبة الجهاز الهضمي بمدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي إن "هناك الكثير من الفوائد المرتبطة باستهلاك القهوة عندما يتعلق الأمر بالجهاز الهضمي"، وتابعت: "البعض يثير المخاوف بشأن هذا المشروب بسبب الكافيين الذي يحتوي عليه ولأنه أصبح يحتوي على الكثير من السكر الآن، ولكن من الناحية الطبية، فقد تم استخدامه بالفعل لعدة قرون"، وفق ما نشر موقع "باز فيد".


القهوة ترفع من حموضة المعدة

 


ومع ذلك، أوضحت سوهي أن القهوة تؤثر على مستويات حمض المعدة بطرق متعددة. ونتيجة لذلك، قد يعاني بعض الأشخاص مع مشكلات لعلها في الأساس ناجمة عن عسر الهضم، والتي يمكن حلها بسهولة عن طريق تجنب الكافيين، أو ربما تناول المشروب إلى جانب بعض الطعام، بحسب ما نشر موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.


وعلمياً، فإن القهوة نفسها تصنف على أنها مشروب حمضي. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدكتورة سوبريا راو طبيبة الجهاز الهضمي المقيمة في بوسطن أن "الكافيين يحفز إنتاج هرمون الغاسترين، المسؤول عن إنتاج حمض المعدة لدينا"، وعلى الرغم من أن هذا المركب يساعد على بدء عملية الهضم، إلا أنه يضيف المزيد من الحموضة إلى المعدة، بحسب ما نشر موقع كليفلاند كلينيك هيلث.


وأخيرًا، تساهم الفينولات، وهي مركبات موجودة في القهوة، أيضًا في اختلاف مستوى حموضة الأمعاء. ولكن، ما الذي يحدث بالضبط عندما تتعرض المعدة لتدفق مستمر وزائد من الحمض؟


نصائح لتجنب القرحة

 

تقول الدكتورة راو إن "القهوة لديها مستوى حموضة يبلغ حوالي (5 pH) بينما تبلغ درجة حموضة عصير المعدة لدينا حوالي (2 pH)، مما يجعل الأخير أكثر حمضية".

 

ونتيجة لذلك، يجب أن تكون معدتنا قادرة على التعامل مع الحموضة التي يسببها شرب القهوة، إذ إنه بذلك يضيف المزيد من الحموضة الى المعدة ويرفع من إجمالي درجة تركيز الحمض المعدي الكلية.


وأوضحت سوهي أن الأمر كله يعتمد على المريض. وقالت: "أي شيء تأكله يتسبب في إنتاج حمض المعدة، لكن القهوة تنتج المزيد منه"، "لذا، إذا كنت تشعر بالانتفاخ أو تعاني من آلام في الجزء العلوي من البطن وغثيان بعد شرب القهوة على معدة فارغة، فأنت تواجه بعض المشكلات مع شرب القهوة."


وتضيف الطبيبة أنه "ليس من الضروري أن تكون الحموضة الزائدة مشكلة، لأن المعدة يمكنها التعامل معها ويوجد في الواقع الكثير من المخاط الذي يحمي جدار المعدة من هذه الحموضة، وإنما يتعلق الأمر أكثر بعدم قدرة المريء على تحمل هذا النوع من الضرر الحمضي. لن يحدث لك أي شيء خطير - فالقهوة لا تسبب القرحة - ولكنك قد تشعر بعدم الارتياح".


وتؤكد عدة دراسات ما قالته الدكتورة سوهي، بما في ذلك تلك التي نُشرت في مكتبة الطب (the Library of Medicine)، فوفقاً للمسح الذي تم خلال الدراسة، قد تساهم القهوة في استرخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء، مما يسمح للطعام بالهروب إلى المريء والتسبب في حرقة المعدة.


ويخلص الأطباء إلى القول إن شرب القهوة على معدة فارغة يزيد من إنتاج حمض المعدة، صحيح أن المستويات المرتفعة من السائل الحمضي لا تسبب أي مشاكل للعديد من الأشخاص ولكنها قد تؤدي إلى عدم الراحة لدى البعض الآخر.


وينصحك الأطباء إذا كنت تنتمي إلى المجموعة الثانية من الأفراد ولكنك لا تستطيع الاستغناء عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فحاول الاستمتاع بها مع بعض الطعام بجانبها حتى توفر نوعاً من العزل بين جدار معدتك وبين الحوضة الزائدة.

 

كما ينصح الأطباء بتناول الحليب مع القهوة إذا كانت المعدة فارغة للتقليل من الرقم الهيدروجيني (درجة تركيز الحموضة) لحمض المعدة.


وأخيراً، يحذر الأطباء من الحصول على معلومات طبية من مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا في ذلك إلى أن منصة تيك توك على سبيل المثال كانت خلف انتشار التحذير المتزايد من تناول القهوة على معدة فارغة.

 

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