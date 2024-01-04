لا تمضغ العلكة لأكثر من 3 دقائق... لهذا السبب

كشفت طبيبة الأسنان الروسية الدكتورة يلينا مارتينوفا، أن مضغ العلكة لأكثر من ثلاث دقائق بشكل منتظم قد يسبب مشكلات صحية مختلفة بما فيها التهاب المعدة وتآكلها وانحراف الأسنان وسوء الإطباق.

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وبينت أن «أساس العلكة مادة مطاطية غير صالحة للأكل يضاف لها منكهات ومحليات، مثل سكر القصب وسكر البنجر وشراب الذرة ومواد عطرية. وأنه أثناء المضغ عمليا لا يتغير حجمها، لكن جميع المواد المضافة تذوب تدريجيا وفي النهاية تبقى المادة المطاطية فقط». وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «غازيتا رو» المحلي.



وأوضحت الطبيبة الروسية «ان أكثر أنواع العلكة خطورة هي المحتوية على السكر، لأنها تساعد على تكاثر البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وتسبب اختلال التوازن البكتيري في تجويف الفم.

لذلك يفضل اختيار أنواع العلكة الخالية من السكر». مبينة «عند مضغ العلكة، يزداد إفراز اللعاب كثيرا لأن الدماغ يعتبرها طعاما.

وإذا استمر المضغ أكثر من ثلاث دقائق، تفرز المعدة كمية كبيرة من حمض الهيدروكلوريك والعصارة المعدية.

وإذا أصبحت هذه العادة منتظمة ويمضغ الشخص العلكة عدة مرات في اليوم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحموضة والتهاب المعدة وتآكلها».



وفي هذا الاطار، تنصح الطبيبة بعدم مضغ العلكة على معدة فارغة. كما أن مضغ كمية كبيرة من العلكة الخالية من السكر يمكن أن يسبب اضطرابا في الجهاز الهضمي.

إضافة لذلك «يمكن أن يسبب مضغ العلكة بانتظام ولفترات طويلة الصداع لدى الأشخاص المعرضين لنوبات الصداع النصفي. وغالبا ما يتطور رد فعل تحسسي تجاه النكهات والأصباغ الموجودة في تركيبها».





وخلصت مارتينوفا الى القول «إذا كان الشخص يحب مضغ العلكة، فمن الأفضل إعطاء الأفضلية لمضغ العلكة مع الزيليتول (سكر كحولي).

ولكن فقط للاستخدام على المدى القصير. ويجب أن نتذكر أيضا أن المنثول يمنحنا شعورا مؤقتا بالتنفس المنعش.

كما أن مضغ العلكة في حد ذاته لا يساعد على منع تسوس الأسنان وأمراض اللثة، ولا يحل محل تنظيف الفم بصورة منتظمة».

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