لتفادي أمراض القلب.. هذا الوقت المثالي لتناول وجبتي الإفطار والعشاء

أظهرت دراسة جديدة أن تناول وجبة الإفطار في الساعة الثامنة صباحا ووجبة العشاء قبل الثامنة مساء يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

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ووفقا لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أجريت الدراسة على أكثر من 103 آلاف شخص فرنسي، معظمهم (79 في المائة) من النساء، بمتوسط عمر 42 عاماً، لبحث الارتباط بين أنماط تناول الطعام وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون أول وجبة في اليوم في الساعة 9 صباحا هم أكثر عرضة بنسبة 6 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يتناولونها في الساعة 8 صباحاً.



كما ارتبط تناول العشاء بعد الساعة 9 مساءً بزيادة خطر الإصابة بأمراض تمدد الأوعية الدموية والسكتات الدماغية بنسبة 28 في المائة مقارنة بتناوله قبل الساعة 8 مساءً، خاصة عند النساء.



ومع ذلك، تظهر النتائج أيضاً أن المدة الأطول من «الصيام الليلي»، أي الفرق في الوقت بين الوجبة الأخيرة في اليوم والوجبة الأولى في اليوم التالي، ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



وقال الدكتور حسن سرور، من المعهد الوطني الفرنسي لبحوث الزراعة والغذاء والبيئة، والذي أشرف على الدراسة: «هذه النتائج، التي يجب تكرارها في مجموعات أخرى من السكان ومن خلال دراسات علمية إضافية، تسلط الضوء على الدور المحتمل لتوقيت الوجبات في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية».



ونشرت النتائج في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز».



يذكر أن أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، تعد السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.

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