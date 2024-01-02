الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لتفادي أمراض القلب.. هذا الوقت المثالي لتناول وجبتي الإفطار والعشاء

Traditional Turkish breakfast
وجبة الافطار

أظهرت دراسة جديدة أن تناول وجبة الإفطار في الساعة الثامنة صباحا ووجبة العشاء قبل الثامنة مساء يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

اضافة اعلان

 
ووفقا لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أجريت الدراسة على أكثر من 103 آلاف شخص فرنسي، معظمهم (79 في المائة) من النساء، بمتوسط عمر 42 عاماً، لبحث الارتباط بين أنماط تناول الطعام وأمراض القلب والأوعية الدموية.


وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون أول وجبة في اليوم في الساعة 9 صباحا هم أكثر عرضة بنسبة 6 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يتناولونها في الساعة 8 صباحاً.


كما ارتبط تناول العشاء بعد الساعة 9 مساءً بزيادة خطر الإصابة بأمراض تمدد الأوعية الدموية والسكتات الدماغية بنسبة 28 في المائة مقارنة بتناوله قبل الساعة 8 مساءً، خاصة عند النساء.

ومع ذلك، تظهر النتائج أيضاً أن المدة الأطول من «الصيام الليلي»، أي الفرق في الوقت بين الوجبة الأخيرة في اليوم والوجبة الأولى في اليوم التالي، ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.


وقال الدكتور حسن سرور، من المعهد الوطني الفرنسي لبحوث الزراعة والغذاء والبيئة، والذي أشرف على الدراسة: «هذه النتائج، التي يجب تكرارها في مجموعات أخرى من السكان ومن خلال دراسات علمية إضافية، تسلط الضوء على الدور المحتمل لتوقيت الوجبات في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية».

 

ونشرت النتائج في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز».


يذكر أن أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، تعد السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.

 

اقرأ أيضا:

 لماذا يجب تناول الفطور قبل 8 صباحاً؟

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
بناء العضل

الأطعمة المثالية لبناء عضلات الجسم الرياضي

منذ5 ساعة
Sans-titre-9

لمن يعاني من الصداع النصفي.. هذا ما يجب تناوله

26 كانون الأول 2023
prostate-cancer-hero

للرجال فقط.. لتعزيز الخصوبة اتبعوا حمية البحر المتوسط

23 كانون الأول 2023
sleep-disturbance

أطعمة تعكر صفو نومك... تجنبها

18 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
اغذية منخفضة الكربوهيدرات

لتحافظ على وزنك.. هذا أفضل نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

منذ1 ساعة
بيض مسلوق

رجيم البيض المسلوق: يساعد في خسارة الوزن بسرعة والإكثار منه يصبح خطيراً

منذ5 ساعة
بناء العضل

الأطعمة المثالية لبناء عضلات الجسم الرياضي

منذ6 ساعة
الضغوط والإجهاد يمكن أن تضعف جهاز المناعة

كيف تقوي مناعتك في الشتاء؟

منذ6 ساعة
بعد كورونا.. ما الخطر المهدد للبشرية عام 2024؟

بعد كورونا.. ما الخطر المهدد للبشرية عام 2024؟

منذ7 ساعة
الأجبان

سبب غريب لن تصدقه وراء عشقك للأجبان!

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تساؤلات خطيرة لا يجيب عنها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

عام يُغاث فيه الغزيون

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إصلاح المؤسسات المستقلة  

سلامة الدرعاوي |اليوم

ربع قرن من عهد الملك.. كيف نقرؤها؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 