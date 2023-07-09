لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.. تناول هذه الأطعمة

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وفي التفاصيل، وجد الباحثون أن تناول الفواكه، والخضراوات، والبقوليات، والمكسرات، السمك والألبان والأجبان كاملة الدسم، هو مفتاح أساسيّ لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبة القلبية والسّكتات الدماغيّة.بل جدوا أنه يمكن تحقيق نظام غذائيّ صحيّ بطرق مختلفة، مثل إدراج كميّة معتدلة من الحبوب الكاملة أو اللحوم غير المصنّعة، وفق ما نشر موقع Healthline.ودعا الباحثون إلى اتّباع نظام غذائي صحيّ مثاليّ، يُطلق عليه اسم PURE، يتكوّن من 3 إلى 4 حصص أسبوعية من البقوليّات، 2 إلى 3 حصص من الخضراوات يومياً، أي 14 إلى 16 حصة أسبوعياً، و7 حصص من المكسّرات، و2 إلى 3 حصص من الأسماك، و14 حصة من منتجات الألبان كاملة الدسم ( أي حصّتين يومياً)، بما في ذلك الحليب واللبن أو الجبن.تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستعانة ببدائل أخرى مثل الحبوب الكاملة بحصة واحدة يومياً، ولحوم الدواجن غير المصنّعة بحصة واحدة يومياً. ويمكن أن يشمل ذلك شريحة واحدة من الخبز، ونصف كوب من الأرز المطبوخ أو الشعير أو الكينوا، ونحو ثلاثة أونصات (85 غراماً) من اللحوم الحمراء أو الدواجن المطبوخة.وفي هذا السياق، رأى الاختصاصي في أمراض القلب العامل في مركز Orange Coast Medical في كاليفورنيا "يو مينغ ني" أن "هذه الأطعمة الستة هي نفس الأطعمة التي كان يدافع عنها خلال السنوات الماضي باعتبارها حمية البحر المتوسط، إذ لدينا الكثير من الأدلّة حول فوائد هذه الحميّة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".من جهته، اعتبر المؤلّف الرئيسيّ للدراسة، الدكتور أندرو مينتي، أن النتائج التي تمّ التوصّل إليها تُشير إلى أنّ الأولوية يجب أن تكون زيادة الأطعمة الوقائيّة مثل المكسّرات، والتي غالباً ما يتمّ تجنّبها باعتبارها ذات سعرات حراريّة عالية، والأسماك ومنتجات الألبان، بدلاً من تقييد منتجات الألبان، خاصة الدهون الكاملة، بكميات منخفضة جداً".