الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.. تناول هذه الأطعمة

best-and-worst-diet-plans-for-weight-loss-1440x810
يمكن تحقيق نظام غذائيّ صحيّ بطرق مختلفة
كشفت دراسة جديدة، أعدّها معهد أبحاث صحة السكان في جامعة ماكماستر الكندية، ونُشرت في المجلة الأوروبية للقلب (European Heart Journal)، عن أنّ عدم تناول 6 أطعمة رئيسيّة من شأنه أن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويّة. اضافة اعلان

وفي التفاصيل، وجد الباحثون أن تناول الفواكه، والخضراوات، والبقوليات، والمكسرات، السمك والألبان والأجبان كاملة الدسم، هو مفتاح أساسيّ لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبة القلبية والسّكتات الدماغيّة.

بل جدوا أنه يمكن تحقيق نظام غذائيّ صحيّ بطرق مختلفة، مثل إدراج كميّة معتدلة من الحبوب الكاملة أو اللحوم غير المصنّعة، وفق ما نشر موقع Healthline.


ودعا الباحثون إلى اتّباع نظام غذائي صحيّ مثاليّ، يُطلق عليه اسم PURE، يتكوّن من 3 إلى 4 حصص أسبوعية من البقوليّات، 2 إلى 3 حصص من الخضراوات يومياً، أي 14 إلى 16 حصة أسبوعياً، و7 حصص من المكسّرات، و2 إلى 3 حصص من الأسماك، و14 حصة من منتجات الألبان كاملة الدسم ( أي حصّتين يومياً)، بما في ذلك الحليب واللبن أو الجبن.



تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الاستعانة ببدائل أخرى مثل الحبوب الكاملة بحصة واحدة يومياً، ولحوم الدواجن غير المصنّعة بحصة واحدة يومياً. ويمكن أن يشمل ذلك شريحة واحدة من الخبز، ونصف كوب من الأرز المطبوخ أو الشعير أو الكينوا، ونحو ثلاثة أونصات (85 غراماً) من اللحوم الحمراء أو الدواجن المطبوخة.

وفي هذا السياق، رأى الاختصاصي في أمراض القلب العامل في مركز Orange Coast Medical في كاليفورنيا "يو مينغ ني" أن "هذه الأطعمة الستة هي نفس الأطعمة التي كان يدافع عنها خلال السنوات الماضي باعتبارها حمية البحر المتوسط، إذ لدينا الكثير من الأدلّة حول فوائد هذه الحميّة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".

من جهته، اعتبر المؤلّف الرئيسيّ للدراسة، الدكتور أندرو مينتي، أن النتائج التي تمّ التوصّل إليها تُشير إلى أنّ الأولوية يجب أن تكون زيادة الأطعمة الوقائيّة مثل المكسّرات، والتي غالباً ما يتمّ تجنّبها باعتبارها ذات سعرات حراريّة عالية، والأسماك ومنتجات الألبان، بدلاً من تقييد منتجات الألبان، خاصة الدهون الكاملة، بكميات منخفضة جداً".

هذا هو سبب شعورك بالرغبة في النوم بالطقس الحار

لماذا نشعر بالرغبة في النوم عند ارتفاع دراجة حرارة الطقس؟ منذ3 ساعة

1-hightemperat

كيف يتحمل جسم الإنسان درجات الحرارة المرتفعة؟ منذ21 ساعة

طبيب يحدد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر المفاجئ

طبيب يحدد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر المفاجئ منذ22 ساعة

ezgif-5-903df87384 (1)

ما هي فوائد التقبيل للصحة؟ منذ22 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
غسل الأسنان

عدم غسل الأسنان قبل النوم.. خطر قاتل يهدد صحتك

05 تموز 2023
hotSummerDiabetes-1243760572-770x533-1

لماذا يجب أن يحذر مرضى السكري والقلب في الأجواء الحارة؟

03 تموز 2023
GettyImages-157280489-8c2e8608ee9f4f9abb38f000f633ebc7

ماذا يحدث لصحتنا عند تناول الفاصوليا؟

02 تموز 2023
is-milk-as-hydrating-as-water-copy-2000-4504a8de40bf4428a3ebb1038c8d41e3

هذا المشروب الأمثل للترطيب في الصيف

19 حزيران 2023
اقرأ أيضا
l-intro-1658707935

هذه الأطعمة تضر بالبنكرياس.. تجبنوها

منذ 44 دقيقة
الذين يشكون من أمراض نفسية تتراجع احتمالات قبولهم فرصة إجراء فحص، للتأكد من احتمالات إصابتهم بالسرطان

المرض النفسي يعوق تشخيص أنواع من «السرطان»

منذ1 ساعة
0d041fd90acdcc76f8430ccac9aa64dd

الفقر يحدّ من نمو الدماغ والأمل في القراءة.. دراسة

منذ2 ساعة
sportswoman-standing-and-looking-in-mirror-at-home-royalty-free-image-1654113661

ما هو أفضل شهر لفقدان الوزن؟

منذ2 ساعة
mgn-1280x960-30106b00-wfjtt-1024x768-1

أول عقار "يبطئ" تطور الزهايمر يحصل على موافقة كاملة من "الغذاء والدواء"

منذ2 ساعة
Bed-rotting-new-self-care-hack-for-gen-z_6476e5c33e07b

تحذيرات من ترند "عفن النوم"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى هذا الانتحار الجماعي؟

ماهر أبو طير |اليوم

تعارض مصالح في فلسطين..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التقرير الأخير للبنك الدولي.. ارحمونا

سلامة الدرعاوي |اليوم

يد عموتة لا تصفق !

خالد خطاطبة |اليوم

دور الصناديق السيادية في القيمة المضافة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 