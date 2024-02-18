الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لحماية عقلك من ألزهايمر.. تناول هذه الأطعمة

حمية مايند
حمية مايند

يؤثر الطعام الذي نتناوله على صحتنا العقلية بشكل كبير، بما في ذلك إمكانية الإصابة بمرض ألزهايمر.

اضافة اعلان


تقول ليزا جينوفا، كما نشر موقع «سي إن بي سي» الأميركي، إنها غالبا ما تنصح باتباع حمية «مايند»، وهي خليط بين حمية البحر المتوسط ونظام «داش» الغذائي، والمصممة لتقليل مخاطر التدهور المعرفي مع تقدم السن.


تتضمن حمية «مايند»: التوت، والخضراوات الورقية، والمكسرات، والخضراوات، والحبوب الكاملة والبقوليات والأسماك والدواجن، ولا يجب أن تلتزم بها حرفيا، فهناك دراسة تشير إلى أن من يتبع هذه الحمية باعتدال يقل لديه خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة 37%.


وتوضح وتضيف ليز، التي درست علم الأعصاب في جامعة هارفارد، نوعية الطعام التي تلتزم به يوميا لزيادة صحتها العقلية:

البروتينات الخالية من الدهون

 


تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يأكلون اللحوم الحمراء بانتظام عرضة لتدهور صحتهم العقلية.


وتشرح ليزا: «لقد أبدلت باللحوم الحمراء مصادر متنوعة من البروتينات الخالية من الدهون، تحديدا السلمون والتونة والبيض والتوفو، وهي كلها مصادر غنية بفيتاميني ب ود، أي العناصر الرئيسية في محاربة الشيخوخة».

 

الحبوب الكاملة

 


وتتابع: «وبدلا من تناول المخبوزات من القمح المعالج والأرز، أتناول عادة خبزا من الحبوب الكاملة، والأرز البني، والكينوا، وهي مصادر جيدة لفيتامين ب».


وأظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذي يأكلون عنصرين من الحبوب الكاملة في اليوم تقل إمكانية إصابتهم بألزهايمر بنسبة 40%.


الخضراوات الورقية

 


وتقول ليزا: «أنا مغرمة بالخضراوات الورقية مثل السبانخ لأنها غنية بمواد تحفز الصحة العقلية مثل اللوتين، والبيتا كاروتين ،وحمض الفوليك».


وتشير إلى أنها تتناول يوميا سلطة تحتوي على الخضراوات وطماطم مشوية وأفوكادو والزيتون الأسود والفستق.


وهناك وصفة أخرى للسلطة تتضمن خضراوات وحبوب الرمان وتوفو مقليا في زيت الزيتون وتفاحا والتوت البري والبندق.

 

وغالبا ما تضيف زيت زيتون ورشة ملح وليمونا، وأحيانا خردل الديجون مع العسل أو الخل.


المكسرات والبذور

 


تعد المكسرات والبذور والزيوت النباتية مصادر جيدة لحمض أوميغا 3 الذي يحافظ على خلايا المخ ويقلل الالتهابات، ومن المهم الحصول على كمية كافية منه لأن الجسم لا ينتجه.


وتشير ليزا إلى أنها كثيرا ما تخلط مقدار ملعقة صغيرة من بذور الشيا، وملعقة صغيرة من بذور الكتان وملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني (خالية من السكر أو الزيوت المضافة) مع السبانخ وثمرة موز وليمون وحليب الشوفان، نقلا عن موقع الشرق الأوسط.


وتؤكد ليزا أنها تنظر لحمية «مايند» على أنها قائمة طعام تضم اختيارات متعددة من الأطعمة اللذيذة التي تدعم الصحة العقلية وتحمي من تدهور الوعي، وليس كحمية غذائية عادية لمدة معينة ثم يتم التراجع عنها.

 

اقرأ أيضا:

الجينات ليست وحدها المسؤولة.. تغييرات تحد من الخرف المبكر

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تحتوي المانغو على عناصر غذائية مهمّة للسيدات في سنّ الإنجاب،

تخططين للحمل؟.. تناولي هذه الفاكهة بانتظام

17 شباط 2024
الحمية الاطلسية

الحمية الأطلسية للتخلص من دهون البطن... فما هي؟

12 شباط 2024
البروتين يحسن عملية التمثيل الغذائي لدى الإنسان

للتحكم بالوزن.. أيهما أفضل البروتين النباتي أم الحيواني؟

11 شباط 2024
origin

كيف تقي نفسك من الإصابة بهشاشة العظام؟

24 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
تحفز بعض عوامل الإجهاد نشوء التجاعيد حول العين

تجاعيد العيون.. حلول طبيعية تغنيك عن البوتوكس

منذ3 ساعة
تعتبر الجزائر العاصمة وجهة سياحية ذات أسعار معقولة بالنسبة للسياح

مدينة عربية تتصدر أفضل الوجهات السياحية العالمية

منذ3 ساعة
تحزين الطعام

تتحول لخطرة.. لا تضع هذه الأطعمة في الثلاجة

منذ4 ساعة
الجراد

الجراد خطر يهدد الأمن الغذائي العالمي

منذ7 ساعة
مفتاح مركبة

مقتنيات وأدوات منزلية تهدد سلامة طفلك

منذ18 ساعة
غسول الفم- تعبيرية

ما علاقة الغرغرة بداء السكري؟

17 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن أمام مهددات الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

سمير سعادة.. وداعا!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حجر الزاوية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات النيابية المقبلة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"الملكية" و"جت" ستون عاما على الطريق وفي السماء

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات | منذ19 ساعة
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات | منذ19 ساعة
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات |16 شباط 2024
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات |16 شباط 2024
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات |14 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

لندن

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي
 
 