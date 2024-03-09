السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لعشاق السلطة.. تناولها في هذا الوقت مضر للجسم

سلطة
سلطة

لا خلاف على أن السلطة من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، لأنها تتكون من خضراوات ذات قيمة غذائية عالية، ومع ذلك، هناك وقت على مدار اليوم يجب عدم تناولها فيه.

وبحسب خبراء التغذية، من الأفضل عدم تناول السلطة ليلًا، لما قد تسببه من أضرار للجسم، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Eat This".

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أضرار تناول السلطة قبل النوم

1- الاضطرابات الهضمية
تواجه المعدة صعوبة كبيرة في هضم السلطة ليلًا، لأن نشاط الجهاز الهضمي يتراجع عند حلول المساء، مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك وانتفاخ البطن والغازات.


2- زيادة الوزن
من المعروف أن السلطة تساعد على التخسيس، لانخفاض سعراتها الحرارية ومحتواها العالي من الألياف الغذائية التي تكبح الشهية، ولكن إذا تم تناولها ليلًا، يصبح الإنسان عرضة لزيادة الوزن، ويرجع السبب إلى بطء عملية التمثيل الغذائي في هذا الوقت من اليوم.


3- السكري
تناول السلطة ليلًا، خاصةً السلطات الغنية بالكربوهيدرات، قد يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، نظرًا لارتفاع مستويات سكر الدم.


4- صعوبة النوم
الاضطرابات الهضمية الناتجة عن تناول السلطة ليلًا قد تجعل الإنسان غير قادرًا على النوم ليلًا، نتيجة لتقلصات المعدة المصاحبة لغازات البطن.


أفضل وقت لتناول السلطة في اليوم

يُنصح بتناول السلطة صباحًا على وجبة الإفطار أو قبل غروب الشمس، بينما في المساء، لا بد من استبدالها بالأطعمة الخفيفة على المعدة، مثل ثمرة فاكهة أو الزبادي الخالي من الدسم. -الكونسلتو 

 

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