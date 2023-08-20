لعقل أكثر شبابا... مارس هذه التمارين

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1. التأمل





2. التخيل التصويري





3. تبديل الأيدي





4. لعبة بطاقة الذاكرة





5. كلمات متقاطعة





6. شطرنج





ويقدم تقرير، نشره موقع "OnlyMyHealth"، عددا من التمارين تساعد في الحفاظ على التركيز العالي وتعزيز الذاكرة، وهي كالآتي:يمكن أن يبطئ التأمل شيخوخة الدماغ، بينما يتحكم الشخص في أفكاره المتسارعة، فإنه يدرب عقله على التركيز بشكل أفضل.إنه تمرين بسيط لتحسين الذاكرة، بعد أن يستيقظ الشخص يغمض عينيه ويتخيل كيف سيبدو يومه بوضوح.يعد تمرين تبديل الأيدي تحديًا للدماغ، حيث يستخدم الشخص يده غير المسيطرة لأداء المهام اليومية مثل الكتابة وتناول الطعام.يمكن اللعب بشكل تقليدي بالبطاقات أو تنزيل لعبة بطاقة الذاكرة على الهاتف الذكي، وكما يوحي اسم اللعبة فإنه ممارستها تقوي الذاكرة والتركيز.يعتبر حل ألغاز الكلمات المتقاطعة بمثابة تمرين يحفز الدماغ، ويمكن أن يمنع تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر وسيحسن أيضًا المفردات والمعلومات العامة للشخص.يمكن أن يؤدي لعب الشطرنج إلى تحسين قدرة الدماغ على معالجة المعلومات، ويمكن أن يساعد العقل أيضًا على التكيف مع السلوكيات الجديدة، بحسب موقع العربية نت.