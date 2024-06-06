لغة الجسد.. تجنّب هذه التصرفات لتكون شخصاً لطيفاً

تلعب لغة الجسد دوراً حاسماً في تبادل الرسائل والتواصل مع الآخرين، حيث يمكن أن تكون أكثر فعالية من الكلمات في بعض الأحيان.



تؤثر تصرفاتنا وتعابير وجوهنا على طريقة اتصالنا مع الآخرين، وتلعب دوراً كبيراً في كيفية رؤية الناس لنا والتجاوب معنا.



بحسب موقع "فت فو فن" الألماني، هناك خمسة تصرفات عليك تجنبها إن كنت تريد أن تبدو أكثر لطفاً مع الآخرين، إذ تؤثر هذه التصرفات على رسم صورتك أمام الناس وتخلق انطباعاً عاماً عنك وعن شخصيتك، قبل حتى التلفّظ بحرف واحد.



تشمل لغة الجسد الموقف والحركة والإيماءات وتعبيرات الوجه. فمثلاً عندما تنظر إلى أشخاص آخرين، عادة ما تقوم بمسح الوجه، وحركات اليدين، والوضعية دون وعي بهذه الطريقة.. يمكنك الحصول على انطباع عن نظيرك في جزء من الثانية حتى من دون التحدث مع بعضكما البعض. لذلك لتجنب إرسال إشارات خاطئة عن غير قصد، يجب أن تولي اهتماماً خاصاً للمواقف التالية:



العبوس أو تحريك عينيك:

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يمكن أن يجعل المخاطب يشعر بعدم الأمان - على الرغم من أنك قد لا تعني ذلك بشكل سلبي. حتى لو لم يكن من السهل التحكم في تعبيرات الوجه، فإنّ الابتسامة على الشفاه تكون أكثر إعجاباً.



حافظ على التواصل البصري:

تجنّب النظر بعيداً، لأنّ هذا يمكن أن يعطي انطباعاً بأنك تريد إخفاء شيء ما أو أنك غير مهتم. بدلاً من ذلك، حافظ على اتصال العين المناسب لإظهار الثقة والاهتمام.



النظر إلى الساعة:

لا تستمر في النظر إلى الساعة. التحقق من الوقت أثناء المحادثة يمكن أن يعطي انطباعاً بأنك غير صبور ولديك القليل من الاحترام للشخص الذي تتحدث إليه. بدلاً من ذلك، ركّز على المحادثة وتجنّب النظر باستمرار إلى الساعة.



لا تقترب كثيراً:

تشير المسافة المناسبة إلى الاحترام، وتُظهر أنك تحترم الحدود الشخصية لنظيرك. يُمكن أن يُنظر إلى الاقتراب الشديد على أنه تهديد أو عدم احترام.



لا تعقد ذراعيك: يمكن أن يشير عقد ذراعيك والتفافهما إلى الرفض والإغلاق. حاول أن تُبقي ذراعيك مفتوحتين لإظهار الانفتاح والاهتمام.

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