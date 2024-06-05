 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لفقدان الوزن.. 6 أطعمة سوداء تناولها يوميا

فاصوليا سوداء
فاصوليا سوداء

إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، احرص على إدراج بعض الأطعمة السوداء في نظامك الغذائي اليومي، لأنها تساعد على حرق دهون الجسم بفعالية كبيرة.

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في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" الأطعمة السوداء التي تساعد على إنقاص الوزن، وفقًا لموقع "Times of india".


أطعمة سوداء تنقص الوزن

1- الفاصولياء السوداء
تلعب الفاصولياء السوداء دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، ويرجع ذلك للأسباب التالية:


- تحتوي الفاصولياء السوداء على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، مما يقلل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم.


- تمد الفاصولياء السوداء الجسم بجرعة جيدة من البروتين النباتي، الذي يساهم في بناء وتقوية العضلات، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي.


- تحافظ الفاصولياء السوداء على توازن مستويات سكر الدم، لاحتوائها على كربوهيدرات بطيئة الهضم.


- تتميز الفاصولياء السوداء بانخفاض محتواها من الدهون.


2- الأرز الأسود
مصدر غني بالأنثوسيانين، وهو مركب مضاد للأكسدة، يساهم في تقليل الالتهاب، الذي يعيق فقدان الوزن، كما يحتوي على الألياف الغذائية التي تكبح الشهية، بالإضافة إلى مؤشره الجلايسيمي المنخفض مقارنة بالأرز الأبيض، مما يعني أنه لا يرفع سكر الدم ولا يشجع الجسم على تخزين الدهون.


3- التوت الأسود
من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، ويعتبر بديلًا للحلويات في الرجيم، فضلًا عن قدرته على تقليل الشعور بالجوع، لغناه بالألياف الغذائية، التي تعمل أيضًا على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.


4- بذور الشيا
تحتوي بذور الشيا على عناصر غذائية تساعد على فقدان الوزن، عن طريق كبح الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، مثل أحماض أوميجا 3 والألياف الغذائية والبروتين النباتي، لذلك يُنصح بتناولها في الرجيم مع الزبادي ودقيق الشوفان أو إضافتها إلى العصائر الطبيعية.


5- العدس الأسود
عند تناول العدس الأسود، يحصل الجسم على جرعة عالية من البروتين والألياف الغذائية دون استهلاك سعرات حرارية عالية أو ارتفاع سكر الدم، لذلك فهو من البقوليات التي يرشحها خبراء التغذية للراغبين في إنقاص الوزن.


6- بذور الريحان
تساعد بذور الريحان على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، لاحتوائها على الألياف الغذائية، علاوة على تحولها إلى مادة تشبه الهلام، تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، خاصةً عند تناولها مع الماء.

 

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