 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لفقدان الوزن.. 9 أطعمة حمراء أضفها لنظامك الغذائي

فراولة وبطيخ
فراولة وبطيخ

إذا كنت تهدف إلى فقدان الوزن، عليك الاهتمام بتناول بعض الأطعمة الحمراء في نظامك الغذائي اليومي، لأنها تجعل الجسم أكثر قدرة على حرق الدهون.

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يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأطعمة الحمراء التي تساعد على فقدان الوزن، وفقًا لموقع "The HealthSite".


أطعمة حمراء لإنقاص الوزن

1- التفاح الأحمر
يلعب التفاح الأحمر دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، لأنه يساعد على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تعمل على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.

 


وتتراوح السعرات الحرارية في التفاح الأحمر بين 50 و70 سعرة لكل ثمرة متوسطة الحجم.

وفي دراسة برازيلية، وجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن تفاحة قبل وجباتهن فقدن 33% من وزنهن مقارنة بالسيدات اللواتي يتبعن نظامًا غذائيًا خاليًا منه تمامًا.


2- البطيخ الأحمر
يقلل البطيخ الأحمر من الشعور بالجوع، لأن الماء يشكل نسبة 90% من إجمالي قيمته الغذائية، كما يحتوي على الأرجينين، وهو حمض أميني ثبت أنه يساعد على إذابة دهون البطن.


3- الفلفل الأحمر الحار
يمكن الاعتماد على الفلفل الأحمر الحار لفقدان الوزن الزائد، لأن فعال في كبح الشهية المفتوحة، فضلًا عن قدرته على حرق المزيد من الدهون المتراكمة بالجسم، لاحتوائه على مادة كاسبيسين.


4- الفراولة
يشتهر فيتامين سي المتوفر في الفراولة بقدرته على تقوية الجهاز المناعي، لكنه يساهم أيضًا في إنقاص الوزن، عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي.


5- الطماطم
يعتقد الكثير من الأشخاص أن الطماطم تزيد الوزن، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الأملاح، التي تتسبب في احتباس السوائل بالجسم، وهذا غير صحيح.


وينصح خبراء التغذية بتناول الطماطم في السلطة أثناء الرجيم، لاحتوائها على 18 سعرة فقط لكل 100 جرام منها.


6- الكرز
مصدر غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على فقدان الوزن، عن طريق مكافحة الجوع الليلي، كما يحتوي على 50 سعرة حراري لكل كوب.


7- البنجر
يتميز البنجر بخلوه من الدهون، واحتوائه على الألياف الغذائية التي تساعد على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة وخفض الكوليسترول الضار بالدم.


8- الفلفل الأحمر الرومي
عند تناول ثمرة من الفلفل الأحمر الرومي، يحصل الجسم على 19 سعرة فقط، كما يساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والسيطرة على الشهية المفتوحة.


9- الرمان
المعروف أن الرمان يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين عملية الهضم، لكنه مفيد أيضًا في إنقاص الوزن، لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تشعر الإنسان بالشبع. وكالات

 

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