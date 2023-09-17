الأحد 17 أيلول 2023
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لقاح الإنفلونزا.. متى يجب أخذه ومن هي الفئات المشمولة؟

fluvaccine
يوصى بأخذ مطعوم الانفلونزا لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر،
يعد لقاح الانفلونزا من أهم الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لتجنب الإصابة بالإنفلونزا، وهي عدوى فيروسية يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والرشح والسعال وآلام الجسم. في بعض الحالات، يمكن أن تكون الإنفلونزا خطيرة، خاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.اضافة اعلان

لقاح الإنفلونزا هو أفضل وقاية


يوصي مركز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكبر بالحصول على لقاح الإنفلونزا بحلول نهاية أكتوبر. حتى لو انتظرت حتى ما بعد أكتوبر، سيظل اللقاح مفيدًا ويوفر الحماية.

ويعد لقاح الإنفلونزا مهما لأنه يساعد في الوقاية من الأمراض التي تسببها أربع سلالات مختلفة من فيروسات الإنفلونزا. من المفترض أنك أصبت بنوع واحد من سلالة فيروس الإنفلونزا، لذلك سيوفر اللقاح الحماية من السلالات التي لم تحصل عليها بالفعل.


لماذا نحتاج إلى لقاح جديد ضد الإنفلونزا كل عام؟


يتغير اللقاح عادةً كل عام ويحتوي على سلالات فيروس الإنفلونزا الأربع التي من المتوقع أن تنتشر وتسبب المرض، وتختلف فعالية لقاحات الإنفلونزا حسب عدة عوامل، مثل عمر وصحة المتلقي، وأنواع فيروسات الإنفلونزا المنتشرة، ودرجة التشابه بين الفيروسات المنتشرة وتلك المدرجة في اللقاح.

ويحفز لقاح الإنفلونزا إلى تحفيز جهاز المناعة لديك على إنتاج أجسام مضادة للحماية من مرض الإنفلونزا قد يستغرق الأمر حوالي أسبوعين بعد التطعيم حتى تتطور الأجسام المضادة في الجسم، وهو سبب مهم للحصول على لقاح الإنفلونزا مبكرًا، قبل بدء نشاط الإنفلونزا.


يعد مطعوم الانفلونزا من أهم الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لتجنب الإصابة بالإنفلونزا، وهي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي. يمكن أن تسبب الإنفلونزا مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والرشح والسعال وآلام الجسم. في بعض الحالات، يمكن أن تكون الإنفلونزا خطيرة، خاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة.

متى يجب أخذ مطعوم الانفلونزا؟


يوصى بأخذ مطعوم الانفلونزا كل عام، ويفضل قبل بدء موسم الإنفلونزا، والذي يمتد عادة من أكتوبر إلى أبريل. يمكن أخذ المطعوم في أي وقت من العام، ولكن من المرجح أن يكون أكثر فعالية إذا تم أخذه قبل بدء موسم الإنفلونزا.

كيف يحمي الجسم؟


يساعد مطعوم الانفلونزا الجسم على بناء مناعة ضد فيروسات الإنفلونزا. عندما يتعرض الشخص للفيروس بعد التطعيم، يكون جهاز المناعة لديه بالفعل أجسامًا مضادة يمكنها محاربة العدوى.

الفئات التي تحتاج إلى مطعوم الانفلونزا


يوصى بأخذ مطعوم الانفلونزا لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر، ولكن هناك بعض الفئات التي معرضة بشكل خاص لخطر الإصابة بالإنفلونزا أو مضاعفاتها، ومنهم:

- الأطفال الصغار
-كبار السن
-النساء الحوامل
-الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، مثل أمراض القلب أو الرئة أو السكري
-الأشخاص الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية
-الأشخاص الذين يعيشون أو يزورون الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة

مخاطر لقاح الانفلونزا


مطعوم الانفلونزا آمن بشكل عام، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خفيفة، مثل الألم أو الاحمرار أو التورم في موضع الحقن. في حالات نادرة، قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي خطير تجاه المطعوم.

الفئة التي لا يلائمها لقاح الانفلونزا


لا يُوصى بأخذ مطعوم الانفلونزا للأشخاص الذين لديهم حساسية من البيض أو أي من مكونات المطعوم.

أعراض الإنفلونزا



تشمل أعراض الإنفلونزا ما يلي:

- الحمى
- الرشح
- السعال
- آلام في الجسم
-الصداع
-التعب

كيفية حماية الجسم من الإنفلونزا


بالإضافة إلى أخذ مطعوم الإنفلونزا، هناك طرق أخرى يمكن اتخاذها للحماية من الإنفلونزا، ومنها:

- غسل اليدين بشكل متكرر
- تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بالإنفلونزا
- تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس
- التخلص من المناديل المستخدمة بشكل صحيح

مدة فعالية اللقاح



تستمر فعالية مطعوم الإنفلونزا عادة لمدة ستة أشهر.

العمر الذي يسمح بأخذ اللقاح


يمكن إعطاء مطعوم الإنفلونزا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر.

نصائح للوقاية من الإنفلونزا 
 


بالإضافة إلى أخذ مطعوم الإنفلونزا، هناك طرق أخرى يمكن اتخاذها للحماية من الإنفلونزا، ومنها:

- غسل اليدين بشكل متكرر لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات أو تنظيف الأنف أو السعال أو العطس.
- تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بالإنفلونزا.
- تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس.
- التخلص من المناديل المستخدمة بشكل صحيح.
- البقاء في المنزل إذا كنت مريضًا.
- شرب الكثير من السوائل.
- الحصول على قسط كافٍ من الراحة.
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