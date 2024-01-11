الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لقهوة صحية.. جرب هذه المكونات

القهوة
القهوة

يعد فنجان القهوة في الصباح الباكر جزءاً لا يتجزأ من يوم الكثيرين. لكن ما قد لا يعلمه البعض أن هناك خمس مكونات يمكن وضعها في القهوة بدلاً من السكر. هذه المكونات غنية بعناصر مفيدة للصحة.

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ولا يتخيل كثير من الناس يومهم بدون قهوة. ولا تعد جرعة الكافيين بالنسبة للعديد من الأشخاص، جزءا من روتينهم الصباحي اليومي فحسب، بل يمكنها أيضاً حماية القلب وتحسين الحالة المزاجية والحياة الجنسية من خلال حيل صغيرة. موقع مجلة "فوكوس" الألمانية يكشف عن مكونات تجعل فنجان قهوتك الصباحي صحياً أكثر وفعال أيضاً ضد حرق الدهون.


القرفة مفيدة للقلب: القرفة ليست غنية بمضادات الأكسدة فحسب، بل يمكنها أيضاً حماية القلب والدماغ. كما تساعد القرفة على تقوية وحماية جهاز المناعة.

 

من الأفضل إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة إلى فنجان قهوتك اليومي.


الكركم: يدعم عملية الهضم: ليس من قبيل الصدفة أن يُطلق على الكركم أيضاً اسم "التوابل الذهبية".، إذ يحتوي على عنصر نشط يسمى "الكركمين".

 

ومن المعروف أن هذا العنصر مضاد للالتهابات بشكل خاص ومليء بمضادات الأكسدة.


هذه المواد تدعم الكبد في إزالة السموم من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم عنصر "الكركمين" أيضاً في علاج الاكتئاب.

 

وللحصول على مكمل صحي مثالي، يجب عليك تناول التوابل مع قليل من الفلفل- فهذا يحسن من فعالية الكركم.


بدل السكر ضع "الماكا" في قهوتك!

 


"الماكا":  تحسن الحياة الجنسية: يحتوي نبات "الماكا" على أكثر من 20 حمضاً أمينياً، ثمانية منها ضرورية. كما أن "الماكا" غنية أيضًا بالبروتينات وفيتامين سي.


ومن المعروف أن "الماكا" تعمل على تحسين الخصوبة ولها تأثير على توازن الهرمونات، مما قد يزيد الرغبة في ممارسة الجنس. يوصى بتناول ملعقة إلى ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق "الماكا" يومياً لتحقيق الفوائد المتوقعة.


الكاكاو: ويوفر الكثير من الحديد: لا يمكن للكاكاو الموجود في القهوة أن يُحلّي الصباح فحسب، بل إنه مفيد أيضًا للقلب.

 

ويمكن للمكونات الموجودة في حبوب الكاكاو أن تخفض ضغط الدم المرتفع ولها خصائص مضادة للاكتئاب، لذا فهي تعمل على تحسين الحالة المزاجية بشكل حقيقي.


والكاكاو ليس لذيذًا فحسب، ولكنه أيضاً مصدر جيد للحديد. يتم تحقيق أفضل الفوائد مع الكاكاو الخام العضوي لأنه يحتوي على كمية مهمة من الأحماض الأمينية المحددة التي تدعم المواد المحسنة للمزاج في الدماغ.


الزنجبيل: مفيد لآلام العضلات: من المعروف أن الزنجبيل له تأثير مضاد للالتهابات في الجسم، نقلا عن dw.

 

ولكنه يمكن أن يعمل أيضاً ضد آلام العضلات، ويدعم عملية الهضم ويخفض مستويات الكوليسترول. من الأفضل خلط الزنجبيل المبشور جيداً مع القهوة.

 

 

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