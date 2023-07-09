الأحد 09 تموز 2023
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للتخلص من الكرش.. جرب هذه البذور

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بذور اليقطين السلاح النهائي في ترسانة أسلحة فقدان الوزن.
يحرص من يسعون لإنقاص أوزانهم، أو من يهدفون إلى الحفاظ على قوام متناسق والبقاء على المسار الصحيح، على اختيار العديد من الأطعمة والطرق التي يمكن أن تساعدهم على بلوغ غاياتهم. ومن بين الأطعمة الخارقة تأتي البذور الصغيرة والتي تحتوي على فوائد كبيرة بفضل محتواها الغذائي الذي يعزز جهود فقدان المزيد من الوزن.اضافة اعلان

ويصف بعض خبراء التغذية البذور الصغيرة بأنها كنز دفين من العناصر الغذائية الأساسية المليئة بالبروتين والتي تمنح شعورا بالشبع والنشاط. كما أنها مليئة بالألياف التي تساعد على الهضم وتحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل أوميغا-3 والفيتامينات والمعادن والبروتينات، التي تحافظ على توازن الهرمونات والسيطرة على وزن الجسم، وفقا لما ورد في تقرير نشره موقع "هيلث شوتس" Health Shots.

وينوه التقرير إلى أن البذور، بالطبع، ليست مكونات سحرية ستساعد على إنقاص الوزن على الفور. إنما يمكن أن يساعد دمجها في النظام الغذائي جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الصحية الأخرى وممارسة الرياضة على التأكد من أن الشخص يمضي قدمًا على الطريق الصحيح لفقدان الوزن.

وفيما يلي قائمة بأفضل 5 بذور لفقدان الوزن يمكنك إضافتها إلى النظام الغذائي والتي يمكن أن تساعد على التخلص من الكيلو غرامات الزائدة:

1- بذور اليقطين

إنها غنية بالبروتينات والألياف والدهون الصحية بما يمنح شعورا بالامتلاء والشبع. أظهرت الدراسات أن المغنيسيوم الموجود في بذور اليقطين يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم وأن الحديد يعزز الطاقة.

كما أنها مليئة بالزنك، وهو ما يمكن وصفه بأنه "بطل غير معروف" يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي ويجعل بذور اليقطين السلاح النهائي في ترسانة أسلحة فقدان الوزن.

2- بذور السمسم

تعتبر بذور السمسم المليئة بالبروتين النباتي والدهون الصحية إضافة مثالية لأي نظام غذائي لإنقاص الوزن.

تتراوح فوائد بذور السمسم من الشعور بالشبع لفترة أطول إلى تعزيز صحة الجهاز الهضمي ووصولًا إلى تعزيز صحة القلب والدماغ.

3- بذور الكتان

يمكن أن تكون بذور الكتان هي الرفيق المثالي في رحلة إنقاص الوزن، مما يجلب طوفانا من الفوائد إلى المائدة. إنها غنية بالألياف وأحماض أوميغا-3 الدهنية ولما لها من خصائص مضادة للالتهابات، وهي كلها مميزات يمكن أن تساعد على التخلص من الكيلو غرامات الزائدة.

أيضًا، سيدعم تناول بذور الكتان صحة القلب ويعزز قوة الدماغ، وفقا للعربية نت.

4- بذور دوار الشمس

تعتبر بذور دوار الشمس مصدر طاقة صغيرة من العناصر الغذائية المليئة بالبروتين والدهون الصحية، مما يجعلها إضافة مثالية إلى رحلة إنقاص الوزن.

وتحتوي بذور دوار الشمس على الألياف، مما يعزز الهضم الصحي ويعطي شعورا بالشبع لفترة أطول، إلى جانب وفرة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة بشكل عام.

5- بذور الشيا

توصلت دراسة، أجراها باحثون في "جامعة هارفارد"، إلى أن بذور الشيا تقلل الشهية وتدعم فقدان الوزن. تحتوي بذور الشيا على الألياف وأحماض أوميغا-3 الدهنية والبروتين والمواد المغذية الأخرى التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن.
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