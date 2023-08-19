السبت 19 آب 2023
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للتخلص من دهون البطن العنيدة... تناول هذه الأطعمة

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اطعمة لفقدان دهون البطن
دهون البطن نوع من الدهون التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية في الجسم. ويمكن أن تكون دهون البطن خطيرة لأنها ترتبط بالعديد من المشاكل الصحية، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.اضافة اعلان

الخبر السار هو أن فقدان هذا النوع من الدهون يمكن تحقيقه من خلال الأنواع الصحيحة من الطعام، وفقًا لخبراء التغذية.


فيما يلي أهم عشرة أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن والحفاظ على صحتك، بحسب "سبوتنيك عربي".

- سمك السلمون

السلمون هو بروتين خالٍ من الدهون مليء بأوميغا 3، مما يعني أنه مفيد للغاية لفقدان الوزن حيث يجب أن يعمل الجسم بجهد أكبر لهضمه. بالإضافة إلى ذلك يعتبر سمك السلمون مصدراً كبيراً لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتعزز حرق الدهون، حيث أظهرت الدراسات أن مكملات زيت السمك يمكن أن تساعد في تقليل الوزن وهرمون الإجهاد الكورتيزول المرتبط أيضا بتخزين الدهون.

- بروكلي

البروكلي بالإضافة إلى القرنبيط وبراعم بروكسل غني بالألياف والمواد المغذية التي تعزز عملية حرق الجسم للدهون. يحتوي أيضًا على الكالسيوم، وهو مفيد لصحة المفاصل وكذلك لفقدان الوزن.

ويعد طهي البروكلي بالتبخير هو أفضل طريقة لجني آثار حرق الدهون الكاملة لأنه يمنحك أفضل فرصة لامتصاص العناصر الغذائية.

- الشاي الأخضر

يشتهر الشاي الأخضر بأنه أحد أفضل الأطعمة التي تعمل على حرق الدهون، كما أنه مليء بمضادات الأكسدة مثل إيبيغالوكاتشين جالاتي (EGCG) التي تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي.

ويحتوي على كمية صغيرة من الكافيين، والتي يمكن أن تسرع من معدل الأيض وتزيد من حرق الدهون إذا شربت قبل التمرين.

- الحبوب الكاملة

إضافة مجموعة من الحبوب الكاملة الدسمة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في فقدان الدهون، والكينوا والأرز البني وخبز الحبوب الكاملة كلها خيارات ممتازة.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا غنية بالألياف، والتي يمكن أن تعزز فقدان الوزن، والهضم، ومستويات السكر في الدم. ثبت أيضا أن تناول الحبوب الكاملة يقلل الشهية ويؤثر على استخدام الجسم للطاقة.

- التوت الأزرق 

يمكن أن يسهم العنب البري أو التوت الأزرق في حرق الدهون وخاصة دهون البطن، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء وأقل في السكر من الفواكه الأخرى. يساعد محتواها العالي من مضادات الأكسدة في الحفاظ على صحتك أيضا.

- الفلفل الحار

يمكن للفلفل أن يساعد في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، وله تأثير حراري يسرع عملية التمثيل الغذائي ومعدل استخدام الجسم للطاقة.

تعمل عملية التوليد الحراري من خلال رفع درجة حرارة أجسامنا، وقد يجد الناس أنهم يحرقون المزيد من السعرات الحرارية أثناء هذه العملية بمجرد الشعور بالدفء. تعد إضافة الفلفل الحار إلى بعض وجباتك المفضلة طريقة سهلة لدمجها في نظامك الغذائي.

- البيض

يمكن أن يكون بدء اليوم ببعض البيض جزءا فعالاً من خطة إنقاص الوزن. فهو غني بالبروتين الذي يمكن أن يعزز حرق الدهون.

يعمل البروتين على تسريع معدل الأيض على أي حال، والذي يمكن أن يصل إلى 30 في المئة بعد تناول بروتين عالي الجودة. علاوة على ذلك، يعد البروتين ضروريا لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها، وكلما زاد عدد العضلات لديك، زادت نشاطك الأيضي.

- القرفة

يمكن أن تساعد القرفة في موازنة مستويات السكر في الدم، مما يساعد على منع الجسم من تخزين الدهون. وهي تساعد في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وتنظيم مستويات السكر في الدم وتسريع عملية التمثيل الغذائي.

- الأفوكادو

الأفوكادو غني بفيتامين B6الذي يقاوم بشكل مباشر هرمون الإجهاد الذي يبني دهون البطن، (الكورتيزول) كما أنه مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهذه الدهون الصحية قد تمنع توزيع الدهون في الجسم حول البطن.

- الزبادي اليوناني

"الزبادي اليوناني كامل الدسم يحتوي على حمض اللينوليك المترافق (CLA) الذي يعزز حرق الدهون. وتساعد البروبيوتيك الموجودة بشكل طبيعي في الزبادي على دعم بكتيريا الأمعاء الجيدة والتي تعد مفتاحا لفقدان الوزن. كما يمكن للأحماض الأمينية وفيتامين د والكالسيوم الموجودة في الزبادي تسريع حرق الدهون.

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