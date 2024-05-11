السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

للتخلص من دهون البطن.. هذه الأطعمة التي يجب تناولها يوميا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمثل الدهون المتراكمة في منطقة البطن مصدر قلق لكثيرين، ولذلك يعملون على التخلص منها من خلال الرياضة، أو عبر نمط غذائي محدد، لكن تلك التجارب لا تؤدي دائما إلى نتائج فعالة تضع حدا لهذه المعضلة.

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ويربط مختصون وباحثون بين دهون البطن بعوامل عدة مثل العمر والوراثة والنوم وممارسة الرياضة والنظام الغذائي، إذ أن تناول سعرات حرارية أكثر مما يحرقه جسم الإنسان يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون، وفق موقع "باراد".


وتشير جاكي نيوغنت وهي خبيرة تغذية إلى أن دهون البطن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصحة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.


وتقول إنه من حسن الحظ، فإن تغيير بعض الأطعمة ودمج أطعمة مع أخرى يمكن أن يساعد في التخلص من دهون البطن.


وبرأي نيوغنت، فإن هناك العديد من الأطعمة التي تساهم في ظهور دهون البطن، ولكن أسوأ الأسباب يتمثل في الأطعمة فائقة المعالجة، وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة.


فالبروتين أحد المغذيات الرئيسية الثلاثة التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح، بجانب الدهون والكربوهيدرات. 


ووجدت دراسة نشرتها المجلة الأميركية للطب الوقائي، في مارس 2023، أن الذين يتناولون الأطعمة فائقة المعالجة أكثر عرضة للإصابة بالدهون الزائدة في جميع أنحاء الجسم.


وخلصت الدراسة إلى أن المشروبات المحلاة بالسكر والوجبات الخفيفة المعبأة والحلوى والحبوب السكرية، تزيد نسبة الدهون في البطن.

ويثني مختصون على المكسرات باعتبارها أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، ويشيرون إلى أنها تشمل مزيجا من الدهون الصحية والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، على عكس الأطعمة المصنعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.


وتوضح خبيرة التغذية، إليز هومان، أن الحصول على ما يكفي من البروتين والألياف مهم جدًا للمساعدة في الوصول إلى وزن صحي، إذ يستغرق هضمهما وقتًا أطول مما يساعد على الشعور بالشبع. 


ونوّهت هومان إلى أن استبدال الدهون المشبعة في النظام الغذائي بمصادر الدهون غير المشبعة مثل المكسرات يعزز أيضًا الوزن الصحي وصحة القلب والأوعية الدموية.


ويلفت باحثون إلى أن تناول حوالي وقية من المكسرات ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع قد يكون مفيدا في تقليل حدوث الدهون الزائدة في البطن.


وتوصي هومان بمجموعة متنوعة من المكسرات، "لأن كل منها يقدم فوائد غذائية مختلفة". وتؤكد أهمية اللوز كخيار رائع، وتحث أيضًا على البندق والجوز، المليئين بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

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