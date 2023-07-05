للتخلص من شعور التعب الدائم.. جرب هذه الطرق

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الحصول على الضوء الطبيعي





شرب السوائل





تناول الطعام الصحيح





الحركة المستمرة





مراجعة الأدوية





يجب الحرص على الذهاب إلى الفراش في موعد محدد وكذلك الاستيقاظ في وقت معين يوميا، وخاصة الاستيقاظ. وهذا يساعد على تنظيم ساعة الجسم ومستويات الطاقة، نقلا عن موقع الحرة.وعند الاستيقاظ، عرِّض نفسك للضوء الطبيعي بأسرع وقت ممكن بفتح الستائر أو المشي في الهواء الطلق، وهذا يساعد في رفع مستويات الطاقة في الجسم طوال اليوم، وتحسين جودة النوم في الليل.يجب شرب الكثير من السوائل خاصة مع التقدم في العمر، لأن الإشارات التي يصدرها المخ للشعور بالعطش تقل تدريجيا مع الكبر، ونتيجة لذلك قد لا يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، مع العلم أنه حتى أقل كمية من الجفاف قد تؤدي إلى الشعور بالإرهاق.نظرا لأن شهيتك قد تقل مع تقدم العمر، إحرص على تناول العناصر الغذائية التي تحتاجها للحفاظ على طاقتك، ولتحقيق ذلك، يجب أن تحتوي كل وجبة على الكربوهيدرات المعقدة (الخضراوات أو الحبوب الكاملة)، بالإضافة إلى البروتين أو القليل من الدهون الصحية أو كليهما معا، وهو ما يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ورفع معدلات الطاقة. قلل أيضا من الأطعمة المصنعة والمكررة، لأنها تؤدي إلى زيادة السكر في الدم.يجب الحرص على النشاط البدني المستمر، خاصة من خلال ممارسة التمارين الهوائية لأنها تحسن وظائف القلب والأوعية الدموية، وبالتالي الشعور بمزيد من النشاط، ويصبح حمل شيء ثقيل أو صعود السلالم أسهل بكثير.قد تسبب بعض الأدوية الشعور بالنعاس أو الدوخة، مثل الأدوية التي تعتمد على مادة دايفنهيدرامين، مثل عقاقير البرد والحساسية، وكذلك عقاقير حاصرات مستقبلات بيتا (Beta blockers) لخفض لضغط الدم، ومثبطات إعادة امتصاص السيروتونين في أدوية الاكتئاب، ومرخيات العضلات.