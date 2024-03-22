للشعور بالشبع.. 6 نصائح اتبعها في رمضان

يواجه بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في السيطرة على شهيتهم خلال شهر رمضان المبارك، رغم سهولة الشعور بالشبع عن طريق اتباع مجموعة من الإرشادات.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، نصائح للشعور بالشبع في رمضان، وفقًا "Times of india".

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نصائح للشعور بالشبع في رمضان:

1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية في وجبتي الإفطار والسحور، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، لأنها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.



2- تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات

لا بد أن تحتوي وجبتا الإفطار والسحور على الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل البيض واللحوم قليل الدسم والزبادي والدواجن منزوعة الجلد والبقوليات، لأنها تساهم في كبح الشهية.



3- شرب الماء

من الضروري شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة التي تفصل بين وجبتي الإفطار والسحور، لأنه يساعد على تقليل الشعور بالجوع، بالإضافة إلى قدرته على ترطيب الجسم.



4- تقليل السكريات

تزيد الحلويات والمشروبات الرمضانية من الشعور بالجوع، ويرجع السبب إلى الاضطراب الذي تلحقه السكريات بمستويات الجلوكوز بالدم، حيث ترتفع بشكل حاد، ثم تنخفض سريعًا.



5- مضغ العلكة

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن مضغ العلكة من الطرق التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع، بشرط أن تكون خالية من السكر.



6- ممارسة تقنيات التأمل والاسترخاء

تلعب تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق، دورًا كبيرًا في التخفيف من حدة التوتر الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع.

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