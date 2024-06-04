 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا حمض الفوليك مهم للنساء؟

فوليك اسيد
مكملات الفوليك الاسيد

يشير مصطلحا حمض الفوليك والفولات إلى النوع ذاته من الفيتامينات، أي ما يُعرف بفيتامين B. 


وذكر موقع "MedlinePlus"" التابع للمكتبة الوطنية للطب في أمريكا، أن الفولات هو فيتامين B الموجود طبيعياً في الأطعمة مثل الخضار الورقية، والحمضيات، والفاكهة، والفاصوليا، أما حمض الفوليك فهو الفيتامين ذاته الذي يُوجد على شكل اصطناعي في المكملات الغذائية، والذي يُضاف إلى الأطعمة المدعمة.

ولا يقوم الجسم بتخزين كميات حمض الفوليك، إذ إنه قابل للذوبان في الماء، ما يعني أن الكميات المتبقية منه التي لا يحتاجها الجسم، تخرج عن طريق البول، لذلك من المهم استهلاك الجسم لكميات منتظمة من الفولات من خلال الأطعمة أو المكملات الغذائية.

ونتيجة لذلك، تُنصح النساء اللواتي يرغبن بالحمل والإنجاب بتناول حمض الفوليك على شكل مكملات غذائية قبل الحمل وخلاله للمساعدة في تجنب أحد أنواع العيوب الخلقية، أو ما يُسمى بعيوب الأنبوب العصبي، ويشمل السنسنة المشقوقة.

اضافة اعلان

 

كما أن تناول جرعات أعلى من حمض الفوليك قبل الحمل وخلال الأشهر الثلاثة الأولى قد يقلل من فرص الإجهاض، نقلا عن سي ان ان.

ما أهمية الفولات أو حمض الفوليك للجسم؟


 

-يساعد في نمو الأنسجة وعمل الخلايا
-يعمل مع فيتامين B12  وفيتامين C لمساعدة الجسم على تكسير بروتينات جديدة واستخدامها وتكوينها 
-يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء
-يساعد على إنتاج الحمض النووي الذي يحمل المعلومات الوراثية
-يُستخدم للمساعدة في علاج بعض مشاكل الدورة الشهرية وتقرحات الساق

نظراً لأهمية حمض الفوليك للجسم، يمكن أن يتسبب نقص هذا الحمض بظهور الأعراض التالية:

 
-الإسهال
-ظهور الشعر الرمادي
-قرحة الفم
-القرحة الهضمية
-ضعف النمو
-تورم اللسان
-قد يتسبب أيضاً ببعض أنواع فقر الدم

أما في حال نقص حمض الفوليك أو الفولات في الجسم، يمكن اللجوء إلى نظام غذائي غني بهذا الفيتامين، لزيادة مستوياته. إذ يتواجد الفولات الطبيعي بالأطعمة التالية:

 
-الخضار الورقية ذات الأوراق الخضراء الداكنة اللون
-الفاصولياء والبازلاء المجففة
-الحمضيات على أشكالها
-الأطعمة المدعمة بحمض الفوليك مثل: الخبز المدعم، والحبوب، والدقيق، ودقيق الذرة، والمعكرونة، والأرز، وغيرها من الحبوب

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صورة تعبيرية

ما العلاقة بين انقطاع الطمث المبكر و الإصابة بالسرطان؟

منذ2 ساعة
مصادر الفسفور

كيف يفيد النظام منخفض الفوسفور مرضى الكلى؟

26 أيار 2024
صورة تعبيرية

تطبيقات الصحة النسائية قد تعرض خصوصية المستعملات للخطر

23 أيار 2024
صورة تعبيرية

ما هي مخاطر أدوية خفض الكوليسترول.. وهل من بدائل؟

22 أيار 2024
اقرأ أيضا
صورة تعبيرية

ما العلاقة بين انقطاع الطمث المبكر و الإصابة بالسرطان؟

منذ2 ساعة
جرجير

الجرجير.. أوراق خضراء بفوائد صحية مذهلة

منذ2 ساعة
شعار سرطان البروستاتا

فحص «اللعاب».. يكشف سرطان البروستاتا المبكر

منذ3 ساعة
اختتام الأسبوع الثقافي التونسي الأردني

اختتام الأسبوع الثقافي التونسي الأردني

منذ7 ساعة
shutterstock_712685626-682f8ad810e04333a695095ecce3fdab

هدوء الطفل حديث الولادة.. هل يشير لمشكلة صحية؟

03 حزيران 2024
سرعة التخلص من أعراض ضربة الشمس تعتمد على شدتها

تعرف على أعراض ضربة الشمس وطرق علاجها؟

03 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حسابات الأردن لما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

المقاعد الانتخابية.. محافظات لا ترث

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة (2-2)

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مركز الإيداع.. يستحق التقدير

سلامة الدرعاوي |اليوم

العنف وحماية الحقوق

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

قدر الأردن.. أزمات بلا حلول

سميح المعايطة |اليوم

من أطفأ الشارع العربي؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |منذ 11 دقيقة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |منذ 26 دقيقة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |منذ 47 دقيقة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نفسي منذ18 ساعة

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة
 