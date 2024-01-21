الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا لا يجب تخزين اللبن والحليب في باب الثلاجة؟

تخزين الالبان
تخزين

نحن نضبط درجة حرارة الثلاجة على درجة معينة، لكن في الواقع فإن درجة الحرارة داخل الثلاجة تختلف من مكان إلى آخر، فحرارة مكان الرفوف تختلف عن درج أو صندوق تخزين الخضروات بأسفل الثلاجة وكذلك عن درجة حرارة باب الثلاجة.

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ويقول موقع "فوكوس" الألماني إن باب الثلاجة هو المكان الأكثر دفئًا داخل الثلاجة و"يمكن أن تفسد المنتجات القابلة للتلف بسرعة هنا، بما في ذلك الحليب" (اللبن).

مع ذلك، إذا كانت عبوة أو زجاجة الحليب مفتوحة بالفعل ويتم استخدامها باستمرار خلال فترات قريبة، فمن الممكن أيضا وضعه في باب الثلاجة ولا تنتهي صلاحيته هنا.

 

لكن إذا كانت عبوة الحليب لا تزال مغلقة ولم تفتح بعد، فيجب عليك وضعها في الأرفف الوسطى بالثلاجة، فهنا يمكنك تخزينه بشكل جيد ولفترة طويلة، بحسب فوكوس.

ويلفت موقع "تشيب" (Chip) الألماني إلى أنه ليس بالضرورة أن يتعرض اللبن الحليب للتلف بمجرد تجاوزه مدة صلاحيته المكتوبة على العبوة، إذ يمكن استخدام اختبار الرائحة أو التذوق لمعرفة ما إذا كان الحليب الطازج لا يزال صالحًا، ويمكن التعرف على الحليب الفاسد من خلال مذاقه الحامض قليلاً، يضيف "تشيب".

وضعه بجانب أطعمة معينة قد يغير طعم الحليب

ويدعو موقع "تشيب" لوجوب توخي الحذر، إذ يمكن أن يتغير طعم الحليب إذا تم تخزينه بشكل غير صحيح.

 

فهو يمتص بسهولة الروائح الغريبة من الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل الجبن.

 

لذا ينبغي الحرص على عدم تخزين الحليب بجوار مثل هذه الأطعمة.

ويوضح فوكوس أن الحليب إذا كان طازجا ووضع في إناء محكم الغلق يمكن أن يحفظ من سبعة إلى عشرة أيام عند درجة حرارة أقل من 8 درجات مئوية، وعند فتحه، يمكن أن يستمر صالحا للاستخدام لمدة تصل إلى خمسة أيام.

 

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