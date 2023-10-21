السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا لا ينمو شعر الحواجب بسرعة؟

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تساقط حواجبك يمكن أن يكون ناجماً عن عوامل أخرى.
شعر حواجبك يبدو مثل شعر رأسك بشكل متطابق، ولكن لماذا لا ينمو بشكل سريع مثل شعر رأسك؟ ينمو شعر الحواجب بشكل طبيعي ووظيفته حماية العينين. إذ إن الحواجب تمنع من وصول العرق والمطر أو الغبار إلى داخل العينين. اضافة اعلان

كيف ينمو شعر الحواجب؟


نمو الشعر في أنحاء الجسم يمر بمراحل مختلفة. لكن هذه المراحل هي نفسها بالنسبة لشعر جميع أنحاء الجسم، وفق ما نقل موقع "فوكوس" الإعلامي الألماني.

يتكون الشعر في البداية في بصيلات الشعر ثم يبدأ في النمو.في المرحلة الأولى، أو ما يسمى بمرحلة "التنامي"، حيث ينمو الشعر بشكل أسرع.

تعتمد مدة وسرعة استمرار مرحلة النمو هذه على الاستعداد الجيني. لكن عندما يبدأ نمو الشعر ببطء، يكون الشعر في مرحلة "التراجع" أو المرحلة "الانتقالية".

الآن تبدأ بصيلات الشعر بالضمور حتى يتساقط الشعر في نهاية المرحلة. وفي المرحلة التالية "مرحلة التيلوجين"، تبدأ العملية مرة أخرى، فينبت شعر جديد ويبدأ بالنمو.

لهذا السبب لا تنمو الحواجب بسرعة!


 تساقط الشعر هي عملية فيزيائية طبيعية وهي جزء من دورة نمو الشعر. ولا فرق بين  عملية نمو الشعر في الرأس أو في الحاجبين.

لكن ما يختلف هو مدة مراحل النمو في كل منطقة من مناطق الجسم على حده. بناءاً على العامل الوراثي، يمكن أن تستمر مرحلة نمو شعر فروة الرأس لمدة تصل إلى خمس سنوات حتى يتوقف النمو ببطء.

وبالنسبة للحواجب، تكون هذه المرحلة أقصر بكثير، وعادة ما تستغرق حوالي شهر واحد فقط. بشكل عام، تستمر دورة الحاجب ما بين أربعة إلى عشرة أشهر، نقلا عن dw.

 تساقط حواجبك يمكن أن يكون ناجماً عن عوامل أخرى. بالإضافة إلى العوامل الوراثية، فإن اتباع نظام غذائي غير صحي، الإجهاد، التقدم في السن أو الإفراط في نتف الشعريمكن أن يعني أيضاً أن الشعر لم يعد ينمو مرة أخرى على المدى البعيد، بحسب موقع "فوكوس".
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