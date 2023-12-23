لماذا يجب تلقي لقاح الانفلونزا وما هو الوقت المناسب للحصول عليه؟

الأنفلونزا ، مرض تنفسي معدي تسببه فيروسات الأنفلونزا التي تصيب الأنف والحنجرة والرئتين.



ويكون بعض الأشخاص، مثل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق، والأطفال الصغار، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا الخطيرة.

اضافة اعلان



وعندما يتعلق الأمر بالمجموعات المعرضة للخطر، يمكن أن يكون للأنفلونزا مضاعفات خطيرة بما في ذلك الوفاة.



ويصبح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية بعد الإصابة بالأنفلونزا أكثر عرضة بنسبة 10 مرات للإصابة بالنوبات القلبية، كما ويصبح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأوعية الدموية الدماغية أكثر عرضة للإصابة

بالسكتة الدماغية بنسبة 8 مرات من غيرهم، ويصبح الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة بنسبة 75٪ للإصابة بتغيرات غير طبيعية في نسبة السكر في الدم، ويكون الأطفال دون سن 14 عامًا المصابين بأمراض عدوى الجهاز التنفسي السفلي أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي بمقدار 8 مرات.



إن فصلي الخريف والشتاء هما الوقت الذي تنتشر فيه الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي بشكل أكبر في المجتمع مثل أنفلونزا H1N1، RSV، كوفيد -19....ويتزايد نشاط أمراض الجهاز التنفسي بسرعة وقد يعاني ملايين الأشخاص من المرض في الشهر أو الشهرين المقبلين و يؤدي انخفاض نسب التطعيم الى مزيد من الأشخاص الذين سيصابون بأمراض أشد خطورة. وتسبب الأنفلونزا أمراضًا تختلف في خطورتها و شدتها, اذ يمكن أن تؤدي في بعض الاحيان إلى دخول المستشفى والوفاة. لذلك, إن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالأنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة هي الحصول على التطعيم ضد الأنفلونزا كل عام و ذلك وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية(CDC).







يمكن للتطعيم ضد الأنفلونزا أن يكون له فوائد عديدة، فهو:



يمنع الملايين من حالات المرض وزيارات الطبيب المرتبطة بالأنفلونزا كل عام.يقلل من خطر دخول المستشفى والدخول الى وحدة العناية المركزة والوفاة المرتبطة بالأنفلونزا.



يمنع حدوث مضاعفات للأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية المزمنة (أمراض القلب، أمراض الرئة، مرض السكري).



يحمي النساء الحوامل من الإصابة بالأنفلونزا ويساعد على حماية أطفالهن الرضع من الأنفلونزا في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم.





ويبقى السؤال ، ما هو الوقت المناسب لأخذ لقاح الإنفلونزا؟



إن الوقت الأمثل للتطعيم ضد الأنفلونزا هو قبل بداية الموسم، حيث يشكل شهرا سبتمبر وأكتوبر أكثر الأشهر المُوصى بهما للتطعيم لمعظم الأفراد. إلا أنه في منطقتنا، فان تأخر قدوم فصل الشتاء، أدى إلى تغير في توقيت نشاط مرض الأنفلونزا وانتشارها. وفي الوقت الحالي، يبدأ نشاط مرض الأنفلونزا في أواخر أكتوبر إلى أوائل نوفمبر.



وبالتالي، فإن أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير تعتبر أوقاتًا مناسبة لتلقي لقاح الأنفلونزا.



ويتماشى هذا مع توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، التي تقترح التطعيم ضد الأنفلونزا طالما أن فيروسات الأنفلونزا تشكل تهديدًا، والذي يمكن أن يمتد حتى أواخر مايو أو يونيو. 2023-2024 توصيات التطعيم ضد الأنفلونزا الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) المعتمدة .