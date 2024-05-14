الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا يحتفظ جسم الأم ببعض خلايا الجنين بعد الولادة؟

جنين
جنين

إنجاب المرأة لا يغيرها جسدياً ونفسياً واجتماعياً فحسب، بل وحتى بيولوجياً. فقد أثبت العلم فعلاً أن جسم الأم يحتوي خلايا من طفلها.

اضافة اعلان

 

فصل تقرير نشرته مجلة ليف ساينس الأبحاث التي تؤكد خروج (انفصال) بعض خلايا الجنين خلال فترة الحمل وانتقالها عبر المشيمة إلى مجرى دم الأم، حتى تنتهي في أجزاء مختلفة من جسدها، حيث تم اكتشاف هذه الظاهرة، التي صيغت باسم «الخيمرية الدقيقة الجنينية»، لأول مرة أواخر القرن التاسع عشر من قبل عالم ألماني يدعى جورج شمورل.

 

وبعد قرن من الزمان، عاد الاهتمام بهذه الظاهرة إلى الظهور مرة أخرى، عندما أدرك العلماء أن الخيمرية الدقيقة الجنينية يمكن أن تفسر كيف أن الكروموسومات Y – التي تنتقل من الأب إلى الابن فقط – تنتهي أحياناً في خلايا الأم.

الرحلة من الجنين إلى الأم

من الواضح أن هناك رابطاً خاصاً وقوياً بين الأم والطفل، ولكن ما مدى قوته؟ وهذا الرابط يبدأ قبل الولادة عبر تشاركهما لذات التروية الدموية. وتشرح عالمة الأحياء من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا د. إيمي بودي قائلة: «ليس من المستغرب أن يتم تبادل الخلايا بسهولة بين الأم والجنين. وذلك لأن دم المشيمة يتدفق بشكل مباشر في الشرايين المرتبطة بالدورة الدموية لجسم الأم.

 

وتبادل الخلايا هذا يبدأ بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل ويستمر طوال هذه المدة. وقد وجدت الدراسات أن هذه الخلايا الجنينية يمكن أن تنتقل إلى أي مكان في الجسم. حيث وجد الباحثون خلايا تحتوي على كروموسومات Y (التابعة للطفل الذكر) في المخ والقلب والكلى والرئة والطحال والكبد لدى 26 امرأة توفين خلال شهر واحد بعد الحمل. وحقيقة العثور عليها في أنواع عدة من الأنسجة تشير إلى أنها على الأرجح خلايا جذعية، أو خلايا يمكنها التمايز إلى أي نوع من الخلايا.

وبشكل عام، يقتل جسم الأم معظم هذه الخلايا الجنينية المنتشرة بعد وقت قصير من الولادة، ولكن بعضها يهرب من جهاز المناعة ويندمج مع خلايا الأنسجة ليبقى فترات طويلة أو طوال الحياة في جسم الأم.

دور خلايا الجنين

السبب الذي يمكن كثيراً من خلايا الجنين من النجاح في البقاء في جسم الأم لا يزال يثير التساؤلات. وقالت د. بودي: قد تكون هذه الخلايا الجنينية مفيدة للأم. وإحدى الفرضيات تشير إلى «أنها ربما تفيد الطفل؛ وأنها يمكن أن تسهم في زيادة مستويات هرمونات الأم وعمليات ما بعد الولادة مثل الرضاعة». إلا أن بعض الأبحاث تشكك بأن الخلايا الجنينية قد تضر الأمهات، فعلى سبيل المثال، وجدت دراسات عن المناعة الذاتية عدداً أكبر من الخلايا الجنينية في الأنسجة المريضة مقارنة بالأنسجة غير المريضة.

 

وشرحت د. بودي: «العلماء ليسوا متأكدين مما إذا كانت هذه الخلايا ضارة بالفعل أو قد يكون وجودها بدافع محاولة إصلاح الأنسجة أو محاربة المرض لإنقاذ الأم». وكالات

 

اقرأ أيضاً: 
10 أسئلة مهمة ترغبين بمعرفتها عن الحمل بتوأم

متلازمة التوأم المتلاشي.. جنين يختفي في الرحم ليترك ندبة بروح أخيه

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تدخين أثناء الحمل- تعبيرية

تدخين الأم أثناء الحمل يسبّب الشيخوخة المبكرة لطفلها

12 أيار 2024
اقرأ أيضا
علماء يربطون بين 32 نوعا من السرطان والسمنة

علماء يربطون بين 32 نوعا من السرطان والسمنة

منذ4 ساعة
الغريب فروت

متى يجب الامتناع عن تناول الغريب فروت؟

منذ4 ساعة
تعديلات بسيطة على وجبات الطعام تساعد على تنظيم الوزن

تعديلات بسيطة على وجبات الطعام تساعد على تنظيم الوزن

منذ4 ساعة
انقطاع الطمث- تعبيرية

انقطاع الطمث.. كيف يؤثر على صحة الشعر؟

منذ22 ساعة
نكهات سجائر إلكترونية

السجائر الإلكترونية ذات النكهات قد تسبب ضررا فوريا عند استنشاقها

13 أيار 2024
صحة عالمية

الصحة العالمية: 16.5 ممرضة وقابلة لكل 10 آلاف نسمة في المنطقة

12 أيار 2024
افكار و مواقف

كيف نقرأ الأزمات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

استقالات إنسانية وأخلاقية

محمود خطاطبة |اليوم

لعله أسوأ قرار أردني

حسني عايش |اليوم

إنجاز لم نشهده منذ عقدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين.. العضوية المنقوصة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

"سورية" بين السعودية والبحرين

سميح المعايطة |اليوم

لماذا تطيل (إسرائيل) الحرب؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات | منذ17 ساعة
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |12 أيار 2024
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

المتسول والمواطن

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy
 
 