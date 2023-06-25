الأحد 25 حزيران 2023
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لماذا يخوض الأثرياء مغامرات "اللا عودة"؟.. عالم نفس شهير يجيب

الغواصة تيتان والمغامرة التي أودت بحياة ركابها- (أرشيفية)
الغواصة تيتان والمغامرة التي أودت بحياة ركابها- (أرشيفية)
دبي- ألقت مأساة الغواصة تيتان الضوء على اتجاه متزايد بين أغنى أثرياء العالم للقيام بأنشطة سياحية غريبة، ربما قد يطلق عليها "مغامرات اللاعودة"، عندما ظهرت صور المساحات الضيقة بشكل خانق داخل الغواصة المنكوبة، والتي لا تحتوي حتى على مراحيض، حيث صدم العالم عندما علم أن كلا من الضحايا الخمسة دفع 250 ألف دولار ثمنًا لتذكرة رحلتها الأخيرة، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.اضافة اعلان
معالج أثرياء العالم
وتعليقًا على المأساة، صرح دكتور سكوت ليونز، عالم النفس الشهير الذي يتولى علاج بعض من أثرياء العالم، أن التقنيات الجديدة جعلت من الممكن للأثرياء أن يطاردوا الإثارة الخطيرة بشكل متزايد، بما يشمل السفر في رحلات إلى الفضاء واستكشاف أعماق المحيط والقفز بالمظلات من جبل إيفرست بأسعار باهظة، لا يمكن أن يدفعها إلا أصحاب الدخل العالي.
قال دكتور ليونز: "إن الأثرياء يسعون إلى "الشعور بالحيوية"، إذ إنه بعد تحقيق "أمان في أجزاء من حياتهم مثل الموارد المالية، فإنهم يميلون إلى السعي وراء الإثارة والمخاطرة في أماكن أخرى".
مجازفون بجرأة
وفقًا لدراسة صادرة عن "Grand View Research"، فإنه من المتوقع أن تتوسع صناعة سياحة المغامرات العالمية من 322 مليار دولار في العام 2022 إلى أكثر من تريليون دولار في العام 2023، حيث تسعى المزيد من الشركات إلى توسيع عروضها للسياح الباحثين عن المجازفة بجرأة.
وقال الدكتور ليونز: "إن الشعور بالملل سيدفع المزيد من الأثرياء إلى البحث عن الإثارة، بخاصة وأنه مع زيادة الإسراف في الحياة، تصبح الأمور أقل إثارة، لذا، فإنهم يبحثون عن مستجدات الحياة بعدما أصبحت الكثير من الأشياء متاحة لهم".
افتقاد الحيوية
وأضاف دكتور ليونز، أن المغامرات توفر "إحساساً بالحيوية"، حيث أن توافر "أمان في بعض أجزاء حياة [الأثرياء] مثل الموارد المالية، يدفعهم إلى البحث عن الشعور بمخاطر كبيرة للاستمتاع بالإثارة في أجزاء أخرى".
وأضاف، أن "السعي وراء الإحساس بالمجازفة ينتاب أيضًا الأشخاص الذين يرغبون في تخفيف الألم أو تجنبه. ويمنح إحساسًا بالقوة في الوقت الحالي".
آلية فسيولوجية
أوضح الدكتور ليونز أيضًا، أن هناك آلية فسيولوجية قوية وراء البحث عن الإثارة، شارحًا أنه "يبدأ بجزء من الدماغ يسمى اللوزة الدماغية، والذي يُقيم النتائج السلبية، ويقوم بشكل أساسي بتشغيل سلسلة من الهرمونات، مثل الدوبامين والتستوستيرون والنورادرينالين والأدرينالين والسيروتونين.
واستطرد قائلًا: "إن هناك مزيجا كاملا من الهرمونات التي يتم إطلاقها وتوفر تخفيف الألم أو الإندورفين، وتؤدي لحظات من هذا الشعور بالقوة إلى بلوغ مرحلة عتبة من شعور مشابه لما إذا كان شخص ما سيقوم بالجري لمسافة تزيد عن ثلاثة أميال".
تلاشي الشعور بقمة السعادة
قال الدكتور ليونز، "إن الأشخاص الذين يبحثون عن إحساس عال يميلون باستمرار إلى متابعة هذه اللحظة العابرة أو الشعور الذي يشبه تناول عقار ما؛ بما يمنحهم النوع نفسه من الشعور الإيجابي، إلا أنهم يصلون لهذا الشعور من خلال الانخراط في ظروف مثيرة بدلاً من استنشاق أو تناول شيء ما".
وأضاف، أن "السعي وراء تكرار هذا الإحساس يخلق مستوى عال من هرمونات السعادة في المخ وبالتالي تنشأ حاجة إلى المزيد لتكرار الشعور نفسه. على سبيل المثال، عندما يبدأ شخص ما في جني مليون دولار، فإنه يحتاج بعدئذ إلى تحقيق مليوني دولار، ثم تتوالى محاولات المجازفة والمخاطرة. ويكون الانهيار بعد تحقيق قمة السعادة، ودائمًا ما يتلاشى، ولا يدوم لأكثر من حوالي 60 إلى 90 ثانية".
دنيوية الحياة اليومية
وشرح الدكتور ليونز، أن "المليارديرات أكثر عرضة للانخراط في مغامرات محفوفة بالمخاطر وباهظة الثمن بسبب دنيوية الحياة اليومية، بخاصة وأن السياحة المتطرفة تنطوي على البحث عن أجزاء يصعب الوصول إليها من العالم أو الفضاء الخارجي، مضيفًا أن عنصر التفرد لمثل هذه المغامرات يؤدي إلى استحسانها، بخاصة وأنه يمكن أن تجعل الملياردير يشعر بأنه مميز، إذ إن البعض يرى أن المال لا يمنح الاحترام بالضرورة". -(العربية نت)
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