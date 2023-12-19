لماذا يصاب غير المدخنين بسرطان الرئة؟

أصيبت النجمة الأمريكية، كيت ميكوتشي، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "نظرية الانفجار العظيم" (The Big Bang Theory)، بمرض سرطان الرئة، وفقا لما ذكرت مؤخرا على حسابها في تطبيق "تيك توك"، مؤكدة أنها "لم تدخن مطلقا في حياتها".



وبحسب موقع "هليث" المتخصص بأخبار الطب والصحة، فقد أوضحت ميكوتشي، البالغة من العمر 43 عاما، أن مرضها الخبيث لا يزال في مراحله الأولى، مضيفة: "ما حدث لي غريب جدًا، لأنني لم أضع سيجارة واحدة في فمي مطلقا، لذلك كان أمرا مفاجئا"، وفقا لقناة الحرة.

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ورغم أن حوالي 80 في المئة من حالات سرطان الرئة ناجمة عن التدخين، فإن عددًا متزايدًا من الحالات يتم تشخيصها لدى أشخاص غير مدخنين.



وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن ما يصل إلى 20 في المئة من حالات سرطان الرئة التي يتم تشخيصها في البلاد كل عام، تكون لدى أشخاص لم يدخنوا أبدًا، أو الذين دخنوا أقل من 100 سيجارة في حياتهم.



وأوضح أخصائي أمراض الرئة وجراحة الصدر في مركز موفيت للسرطان، لاري روبنسون، أن ارتفاع الأعداد "يشكل مشكلة مزعجة للغاية".



وتابع: "قبل 20 عامًا، كانت حالة الإصابة بسرطان الرئة لدى شخص لا يدخن مطلقًا نادرة جدا، بيد أنني في الوقت الحالي أرى حالة واحدة على الأقل في الأسبوع".



وأظهرت الأبحاث التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، أن معدلات الإصابة بسرطان الرئة أعلى لدى النساء الأصغر سنًا ومتوسطات العمر، مقارنة بالرجال في نفس العمر، ولا يعرف الخبراء السبب حتى الآن.





لماذا قد يصاب غير المدخنين بسرطان الرئة؟

يعد التدخين بمختلف أنواعه من عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الرئة، لكنه ليس الوحيد، فهناك عوامل خطر أخرى مثل التدخين السلبي، وتلوث الهواء، والأسبستوس، ووجود تاريخ عائلي لسرطان الرئة.



ومن بين عوامل الخطر الإضافية هذه، يقدر الباحثون أن التدخين السلبي يساهم في حوالي 7300 حالة تشخيص لسرطان الرئة كل عام، في حين يساهم "الرادون" في حوالي 2900 حالة.



والرادون هو غاز مشعّ طبيعي عديم الرائحة أو اللون أو الطعم، ينتج عن الاضمحلال الإشعاعي الطبيعي لليورانيوم المتواجد في الصخور وأنواع الترب كافّة، ويمكن العثور عليه في الماء أيضاً.



لكن أسباب زيادة حالات سرطان الرئة بين غير المدخنين لم يتم تحديدها بشكل مؤكد، فالرادون، على سبيل المثال، كان عامل خطر معروفا لسنوات، وهنا يوضح روبنسون: "لم يعد الناس يتعرضون لمزيد من ذلك الغاز عما كانوا عليه قبل 50 عامًا.. لذلك أعتقد أن الأمر قد يتعلق بعوامل بيئية".



وبحسب خبراء، فإنه لا يزال هناك الكثير من الأبحاث التي يتعين القيام بها، خاصة فيما يتعلق بمعدلات الإصابة بسرطان الرئة لدى النساء اللاتي لم يدخن أبدا.



وفي هذا السياق، قال طبيب الأورام الأمريكي، جاك جاكوب: "نحن نبحث حاليًا في الأسباب الناجمة عن مستقلبات هرمون الأستروجين، والالتهابات المزمنة، والأطعمة المصنعة، والمواد الكيماوية".



وتابع الطبيب الذي يشغل منصب المدير الطبي لمعهد ميموريال كير للسرطان في كاليفورنيا: "لكننا لسنا متأكدين من كل هذه الأمور، وكيف تجتمع معًا لزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة".





اختلافات بين المدخنين وغيرهم

يختلف سرطان الرئة لدى غير المدخنين عادة عن سرطان الرئة لدى الأشخاص الذين يدخنون، فبالنسبة لغير المدخنين، يميل سرطان الرئة إلى التطور عندما يكون الشخص أصغر سنا، وقد يكون للسرطان نفسه تغيرات جينية معينة تختلف عن أورام المدخنين.



وعادة ما يتم تشخيص إصابة غير المدخنين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، أي السرطان الغدي، والذي يمثل 50 إلى 60 المئة من سرطانات الرئة.



ويبدأ هذا النوع من السرطان في الخلايا المنتجة للمخاط في الرئتين. غالبًا ما يوجد السرطان الغدي في الأجزاء الخارجية من الرئة، مما يسهل تشخيصه قبل انتشاره.



وهناك 10 إلى 20 المئة من سرطانات الرئة لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا، تعرف بسرطانات الخلايا الحرشفية، وهي سرطانات تتشكل في الخلايا التي تبطن الجزء الداخلي من المسالك الهوائية في الرئتين.





ما هي الأعراض؟

وعلى الرغم من أن أنواع السرطان التي يصاب بها المدخنون وغير المدخنين قد تكون مختلفة، فإن الأعراض هي نفسها بشكل عام، وأهمها:



• الشعور بالإرهاق بشكل عام

• علامات على التعب رغم عدم بذل جهد عضلي واضح

• فقدان الوزن غير المبرر

• السعال المتكرر

• بحة في الصوت

• سعال دموي

• ألم صدر

• ضيق في التنفس



ويعتمد علاج إصابة شخص غير مدخن بسرطان الرئة، مثل معظم أنواع السرطان، على ما إذا كان قد تم اكتشافه مبكرًا أو في مراحل لاحقة.



وإذا تم اكتشاف سرطان الرئة مبكرًا لدى شخص غير مدخن، فستكون لديه فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة، بحسب الطبيب جاكوب، الذي قال إن ذلك الداء الخبيث لدى غير المدخنين يميل إلى الحدوث لدى الأشخاص الأصغر سنًا والأكثر صحة، وليس لديهم الكثير من الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين مثل أمراض القلب وأمراض الرئة".



وقد يستفيد غير المدخنين المصابين بسرطان الرئة أيضًا من الطفرات التي ربما أدت إلى إصابتهم بالمرض، إذ يقول روبنسون: "إن الأمر الجيد بالنسبة للعديد من مرضى سرطان الرئة الذين لا يدخنون مطلقًا، هو أنهم قد يحدث لديهم طفرات لدينا أدوية لها".