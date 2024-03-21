الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا يعاني بعض الأشخاص من العصبية أثناء الصيام؟

رجل غاضب- تعبيرية
رجل غاضب- تعبيرية

للصيام العديد من الفوائد على الصحة، التي تنعكس على الفرد بعد انتهاء شهر رمضان، لكن في المقابل، يمكن أن تشهد هذه الفترة عدة تقلبات في المزاج، وظهور مشاعر العصبية أثناء الصيام لدى بعض الأشخاص، وذلك بعد الانقطاع عن الطعام واستهلاك بعض منشطات الجسم، مثل القهوة، لساعات طويلة.

اضافة اعلان

 

 فيما أن أحد أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى العصبية أثناء الصيام هو التقلب في مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى شعور بالتعب والارتباك، ويزيد من احتمالية ظهور مشاعر الغضب والعصبية.


إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الجوع والعطش على الحالة المزاجية للصائمين، حيث يشعر الشخص بالتوتر والانزعاج نتيجة للرغبة في تناول الطعام والشراب، وقد يتطور هذا الشعور إلى حالات من العصبية والتوتر النفسي.


لذلك في هذه الحالة، تصبح الطريقة المناسبة هي اتباع نمط حياة صحي، من خلال تناول وجبات غذائية متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية الأساسية خلال وجبتي السحور والإفطار، وتجنب الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة التي قد تزيد من تقلبات مستوى السكر في الدم. كما يُنصح بممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على نوم كافٍ لضمان استقرار الحالة المزاجية.


أبرز الآثار الجانبية للصيام

قبل التحدث عن الأسباب المؤدية إلى العصبية في أثناء الصيام، يجب معرفة أن هناك مجموعة من الأعراض التي قد يعاني منها الصائم عند الامتناع عن الطعام، والتي لا تشكل مشكلة صحية صعبة، أو لها تأثير دائم على الصحة.


أول عرَض يمكن الحديث عنه، ويعتبر طبيعياً، هو الجوع والرغبة في تناول الطعام باستمرار، وذلك بسبب قلة السعرات الحرارية في الجسم.


وحسب دراسة أجريت سنة 2018 شملت 112 شخصاً، قام الباحثون بتعيين بعض المشاركين في مجموعة تقييد الطاقة، وعلى أساس الجنس، استهلك كل شخص 400 أو 600 سعرة حرارية في يومين غير متتاليين كل أسبوع لمدة عام.


وتبين أن الأشخاص الذين كانوا يتبعون نظاماً غذائياً قليل السعرات الحرارية، كانوا يشعرون بجوع أقل، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون سعرات حرارية كثيرة.


الصداع هو كذلك أحد الآثار الجانبية المحتملة للصيام، إذ يحدث عادةً خلال الأيام القليلة الأولى من فترة الصيام إلى أن يعتاد الجسم أسلوب الأكل الجديد.


تعد مشكلات الجهاز الهضمي، ومن ضمنها عسر الهضم والإسهال والغثيان والانتفاخ، من الآثار الجانبية التي قد يواجهها الفرد خلال أيام الصيام في شهر رمضان.


وذلك لأن تقليل كمية الطعام يكون له تأثير سلبي على عملية الهضم، الأمر الذي يكون سبباً لعدة آثار جانبية، لذلك يصبح من المفيد تناول أطعمة غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية.


يعتقد البعض أن اضطرابات النوم، مثل عدم القدرة على النوم أو الاستمرار فيه، من الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً المرتبطة بالصيام، وذلك لأن الصائمين يضطرون كثيراً للسهر، أو الاستيقاظ بشكل متكرر من أجل السحور والصلاة.


كما أنه خلال الأيام الأولى من الصيام، يفرز الجسم كميات كبيرة من الماء والملح في البول، تُعرف هذه العملية بإدرار البول الطبيعي أو إدرار البول الطبيعي في أثناء الصيام، الأمر الذي يؤدي إلى الجفاف الداخلي، الذي ينعكس على الجلد كذلك، لهذا يصبح من الضروري شرب كميات كافية من الماء قبل الانقطاع عن الطعام.


ما هي أسباب تغير المزاج خلال الصيام؟

قد يعاني بعض الأشخاص من التهيج واضطرابات المزاج الأخرى عند الصوم، نتيجة لانخفاض نسبة السكر في الدم.


يمكن أن يحدث انخفاض نسبة السكر في الدم، أو نقص السكر في الدم، أثناء فترات تقييد السعرات الحرارية أو خلال فترات الصيام. هذا يمكن أن يؤدي إلى:


التهيج
قلق
تركيز ضعيف


إذ إنه في دراسة أجريت سنة 2016 على 52 امرأة، وجد الباحثون أن المشاركات كنّ أكثر انفعالاً بشكل ملحوظ خلال فترة صيامٍ مدتها 18 ساعة عما كنّ عليه خلال فترة عدم الصيام.


ولكن بينما كانت المشاركات أكثر انفعالاً، كان لديهن أيضاً شعور أعلى بالإنجاز والفخر وضبط النفس في نهاية فترة الصيام عما كنَّ عليه في بداية الصيام.


يمكن أن يكون اضطراب النوم، الذي تحدثنا عنه سابقاً، من بين مسببات تقلب المزاج، إضافة إلى تغيير مواعيد الطعام، الأمر الذي يجعل الصائم أكثر عرضة للانفعال والعصبية.


الإجهاد النفسي كذلك من بين مسببات العصبية في أثناء الصيام، وذلك لأنه قد يكون الصيام وتحديات الحياة اليومية مصدراً للإجهاد النفسي والجسدي، مما يزيد من احتمالية ظهور العصبية والانفعالات.


تشير الأبحاث إلى أن بعض الأشخاص الذين يمارسون أساليب مختلفة للصيام يعانون من التعب وانخفاض مستويات الطاقة.


ولكن مع ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن الصيام المتقطع قد يقلل بالفعل من التعب، خاصة عندما يتكيف جسمك مع فترات الصيام المنتظمة.


كيفية التحكم في الانفعالات العصبية أثناء الصيام

هناك العديد من الخطوات التي تساعد على التخلص من الصعبية أثناء الصيام خلال شهر رمضان، من أبرزها تناول وجبات متوازنة وغنية.


إذ يُنصح بتناول وجبات سحور صحية تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والألياف، لتوفير الطاقة اللازمة خلال ساعات الصيام، وللحد من تقلبات مستوى السكر في الدم.


كما ينصح بممارسة الرياضة، لأنها تساعد على تخفيف التوتر والإجهاد وتحسين المزاج، وبالتالي يمكن أن تساعد في التحكم في العصبية والانفعالات.


لا يجب إهمال إعطاء الجسم قسطاً من الراحة والاسترخاء، سواء كان ذلك عن طريق القراءة، أو قراءة القرآن، أو ممارسة التأمل.


وفي حالة وجود أعراض غير طبيعية أو مشاكل صحية خلال فترة الصيام، يجب على الشخص التواصل مع الطبيب المعالج؛ للحصول على المشورة الطبية اللازمة.

 

اقرأ أيضاً: 

الصيام قد ينقذك من مرضين

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نظام الصيام المتقطع

نتائج مدهشة للنظام الغذائي المحاكي للصيام

21 شباط 2024
اقرأ أيضا
يشترك البشر في "مسار حياة متقارب" مع هذه الحيوانات البحرية

دراسة عن انقطاع الطمث لدى الحيتان قد تُفسّر هذه الحالة لدى النساء

منذ 6 دقيقة
تحدث معظم حالات الإصابة عادة خلال الشهور الأخيرة من الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية

انتشار حمى “قاتلة” يثير الرعب في أميركا اللاتينية

منذ 20 دقيقة
امرأة حامل- تعبيرية

حملته لأكثر من 50 سنة! وفاة سيدة بعد عملية استئصال جنين متحجر

منذ 29 دقيقة
خطر الإصابة بالرجفان الأذيني يرتبط بتناول لترين أو أكثر من مشروبات الدايت أسبوعيًا

احذر.. مشروبات الدايت تهدد قلبك بمشكلة خطيرة

منذ 39 دقيقة
شوربة البروكلي

شوربة البروكلي.. مناسبة لمتّبعي الحمية الغذائية في رمضان

منذ21 ساعة
اكتشاف صلة بين قوة العظام والمكان الذي تعيش فيه

اكتشاف صلة بين قوة العظام والمكان الذي تعيش فيه

20 آذار 2024
افكار و مواقف

حظر الظل.. استبداد الخوارزميات..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

نتنياهو حجر ضمن رقعة شطرنج

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا بعد غزة؟

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الاشتمال المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

خارطة "القلق الأردني"

سميح المعايطة |اليوم

عن ذلك الهمس المرتفع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات | منذ13 ساعة
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعبان !

تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy
 
 