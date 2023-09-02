الأحد 03 أيلول 2023
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لماذا يعتبر البشر عدائين جيدين؟

لماذا يعتبر البشر عدائين جيدين؟
لماذا يعتبر البشر عدائين جيدين؟
يقال إن مسار Badwater 135 في وادي الموت هو الأكثر تطرفا في العالم، حيث يمتد لمسافة 217 كم من أدنى ارتفاع في أمريكا الشمالية إلى أعلى ارتفاع في الولايات المتحدة.اضافة اعلان

علاوة على ذلك، ترتفع درجات الحرارة في شهر يوليو على طول الطريق إلى أكثر من 120 درجة فهرنهايت (49 درجة مئوية). عدد قليل جدا من الحيوانات على وجه الأرض يمكنها البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الرحلة، ومع ذلك، يشترك ما يقرب من 100 شخص كل عام لتعزيز قوتهم وقدرتهم على التحمل في مواجهة قسوة الصحراء.

وتبين أن الجري لمسافات طويلة هو المكان الذي يتفوق فيه البشر مقارنة بالأنواع الأخرى، حتى لو كانت سرعتنا على قدمين تجعلنا نصف سرعة الثدييات الأخرى ذات الحجم المماثل، في المتوسط. ونجح البشر في تجاوز العديد من الأنواع عبر المسافات التي كان من الممكن أن تدخننا في سباق سريع، بما في ذلك الكلاب والخيول والفهود.

إذا، ما الذي يسمح لنا بالقيام بمثل هذه الرحلات الطويلة والشاقة؟
تشير إحدى الفرضيات التي تفسر براعتنا في الجري لمسافات طويلة، والتي تدعمها حفنة من العظام التي تم العثور عليها في وسط إفريقيا في عام 2001. ومع ارتفاع درجة حرارة المناخ وهيمنت السافانا المفتوحة على المناظر الطبيعية، تطورت الكائنات البشرية المبكرة للمشي على قدمين.

ومن هنا، طور أسلافنا تكيفات للجري "حرفيا من أخمص القدمين إلى الرأس"، كما يقول دانييل ليبرمان، عالم الأحياء التطوري البشري في جامعة هارفارد الذي يركز على الحركة. 

وبحسب ليبرمان، فإن أصابع قدمنا قصيرة بحيث لا تنكسر أثناء الجري. وبشكل عام، يحتوي الجزء السفلي من الجسم على مفاصل وأوتار وعضلات أكبر من الجزء العلوي من الجسم لاستيعاب القوى التي نولدها بسرعة.

ويعمل كل من وتر العرقوب والشريط IT (شريط سميك من الأنسجة يمتد أسفل الجزء الخارجي من الساق) وقوس القدم كزنبرك، حيث يقوم بتخزين الطاقة المرنة وإعادة بعض منها إلينا أثناء قيامنا بخطواتنا. وتمنع العضلات القوية في مؤخرتنا الجزء العلوي من الجسم من السقوط للأمام، كما تعمل أذرعنا المتأرجحة على تثبيت رؤوسنا. لدينا عمود فقري مرن يسمح لنا بتحريك الوركين والكتفين وفصلهما عن رؤوسنا حتى نتمكن من إبقاء نظرنا موجها للأمام.

ولكن ربما تكون أكبر التكيفات التي تميز البشر عن بعضهم البعض تتعلق بقدرتنا على تبديد الحرارة. تخلق أجسامنا الطويلة والمستقيمة مساحة كبيرة من السطح للتبريد، كما تساعد القدرة على التنفس من الأنف والفم على التخلص من الحرارة أيضا. يعد البشر أيضا أحد الكائنات الوحيدة التي لديها القدرة على التعرق، وبدون الفراء السميك، يمكن أن يتبخر عرقنا بسهولة من جلدنا، ما يبردنا.

وأتاح الصيد للبشر إمكانية الوصول إلى المزيد من الطاقة، ما حرر أدمغتنا لتنمو بشكل أكبر. وقالت ميسي طومسون، عالمة الأحياء في الميكانيكا العصبية في كلية فورت لويس في كولورادو، إن أدمغتنا تطورت بدورها جنبا إلى جنب مع قدرتنا على الجري والصيد وتغذيتها.

وتحتوي أعمدتنا الفقرية على ما يُعرف بمولدات النمط المركزي التي تنشئ وتنظم الحركات الأساسية، مثل المشي أو الجري، وتسحب المعلومات الحسية من مفاصلنا وأسفل أقدامنا لإبقائنا نتقدم للأمام.

RT
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