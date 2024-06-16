لمن تجاوز الـ50 .. خبراء ينصحون بتناول هذا المشروب يومياً

يؤكد الخبراء أن الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، يجب أن يتأكدوا من حصولهم على ما يكفي من الكالسيوم والفيتامينات D وB6 وB12.



ذكر موقع "هيلث دايجست" أن كبار السن يحتاجون إلى المزيد من الكالسيوم، فيما يساعد "فيتامين د" الجسم على امتصاص الكالسيوم، وفقا لصحيفة المرصد السعودية.

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وينصح الأطباء والمتخصصون كبار السن بشرب كوب من الحليب المدعم بـ"فيتامين د" وقليل الدسم بشكل يومي، مبرزين أن هذا الأمر سيزودهم بـ17 في المئة من احتياجهم اليومي من هذا الفيتامين.



وأشاروا إلى أن شرب كوب من الحليب يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسمنة وهشاشة العظام، وفقا لبحث نشر عام 2021". وكالات

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