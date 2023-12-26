الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لمن يعاني من الصداع النصفي.. هذا ما يجب تناوله

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اغذية خاصة لمصابي الصداع النصفي

الصداع النصفي هو نوع من الصداع يبدو ألمه كالخفقان، خاصة في جانب واحد من الرأس، ويكون مصحوبًا بحساسية شديدة للصوت والضوء.

 
فهو يجعل الشخص يشعر بالغثيان ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى القيء الذي لا يمكن السيطرة عليه. كما يمكن أن تستمر نوبة الصداع النصفي المنتظمة من بضع ساعات إلى عدة أيام. وقد يساعد الدواء المناسب في التعامل مع هذه الحالة.

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لكنه يحتاج أيضًا إلى تغييرات معينة في نمط الحياة مثل النظام الغذائي. وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع «Onlymyhealth» الطبي المتخصص، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط.


ما هو النظام الغذائي للصداع النصفي؟

 


النظام الغذائي للصداع النصفي هو نهج غذائي مخطط جيدًا يركز على تحديد مسببات الصداع النصفي وإزالتها من النظام الغذائي، مع الحفاظ على توازنه.


ومن المفهوم أن المحفزات قد تختلف من شخص لآخر؛ فالأطعمة والمشروبات مثل اللحوم المصنعة والجبن والكافيين والكحول وما إلى ذلك هي أطعمة شائعة تعمل كمحفزات لدى معظم المرضى.

ووفقًا للأدلة المتناقلة، أثبتت بعض التعديلات في النظام الغذائي أنها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

 

النظام الغذائي لمصابي الصداع النصفي:

 



تناول المزيد من حمض الفوليك

 


يساعد حمض الفوليك على تحويل مركبات الهوموسيستين إلى ميثيونين ويقلل بشكل كبير من شدة النوبات، حيث ترتبط مستويات الهوموسيستين المرتفعة بشكل مباشر بزيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي.


زيادة الأوميغا3

 


تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في أوميغا 3 على تقليل الالتهاب وتقليل الصداع النصفي.


خفض الدهون

 


في كثير من الحالات، ساعدت مراقبة نسبة الدهون في النظام الغذائي للشخص واستهلاك كميات أقل من هذا المركب على تقليل شدة وتواتر الصداع النصفي.


تقليل تناول الكربوهيدرات

 


تساعد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على حرق الدهون وتقليل الالتهاب العصبي والتأثير على تكرار النوبات.


خفض محتوى الصوديوم

 


على الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول العلاقة بين مستويات الصوديوم والصداع النصفي، تشير الأدلة المتناقلة إلى أن التحكم في تناول الصوديوم يخفض ضغط الدم، ما يقلل من شدة الصداع النصفي.


ما يجب تناوله:



-الأطعمة الغنية بأوميغا 3

 


الأطعمة مثل الأسماك والبقوليات والبذور هي مصادر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ولها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع النصفي.


-السوائل

 


يعد الجفاف أحد أكثر مسببات الصداع النصفي شيوعًا ويمكن التعامل معه بسهولة عن طريق زيادة تناول السوائل، وخاصة الماء.


-الأطعمة الغنية بالألياف

 


الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والتوت والعدس وغيرها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ويمكن أن تقلل بشكل كبير من شدة هذا الصداع.


-الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

 


تعد الخضروات الورقية الخضراء والحبوب الكاملة والتونة واللوز وغيرها من المصادر الغنية بالمغنيسيوم وقد تساعد في تقليل تكرار نوبات الصداع النصفي.


ما يجب تجنب تناوله:


 

-بعض الخضار والفواكه

 


بعض الخضار والفواكه مثل الطماطم والفاصوليا والأفوكادو والتين وغيرها يمكن أن تكون بمثابة محفز للعديد من مرضى الصداع النصفي.


-منتجات الألبان

 


يمكن أيضًا أن تكون منتجات الألبان مثل القشدة الحامضة والجبن والزبادي هي المحفزات وبالتالي يجب استبعادها من النظام الغذائي.

 

-الكافيين

 


لا يُنصح بشدة باستخدام الكافيين والمنتجات الأخرى التي تحتوي على مركبات الكافيين عند التعامل مع مشكلات مثل الصداع النصفي.


-المشروبات الكحولية

 


عادةً ما يُنصح المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي بعدم تناول المشروبات الكحولية، وخاصة البيرة المملحة والنبيذ الأحمر.


-المحليات الصناعية

 


لا ينصح بشدة باستخدام المحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز عند اتباع نظام غذائي مخصص للصداع النصفي.

 

 

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