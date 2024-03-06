الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لم يعان أي آثار جانبية.. ألماني يتلقى لقاح كورونا 217 مرة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تلقّى رجل ألماني، يبلغ من العمر 62 عاماً، لقاح كورونا 217 مرة، لكنه لم يعان أي آثار جانبية نتيجة لذلك.


ووفق شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد تلقّى الرجل الجرعات على مدار 29 شهراً.
وجرى توثيق هذه الحالة الغريبة في مجلة «لانسيت» للأمراض المعدية، حيث علم باحثون من جامعة إرلانغن-نورمبيرغ الألمانية بحالته، وتواصلوا معه داعين إياه للخضوع لاختبارات مختلفة.

اضافة اعلان


وقال الدكتور كيليان شوبر، من قسم علم الأحياء الدقيقة بالجامعة: «لقد كان الرجل مهتماً جداً بالقيام بذلك، وقدّم لنا عيّنات من دمه ولعابه».

واختبر الباحثون أيضاً بعض عيّنات الدم المجمدة التابعة للرجل، والتي جرى تخزينها خلال السنوات الأخيرة.


ولفت شوبر إلى أنه وفريقه أخذوا أيضاً عيّنة دم جديدة من الرجل مباشرة، بعد تلقّيه تطعيماً إضافياً أثناء الدراسة، وذلك بقرار شخصي منه.


وقال شوبر: «لقد تمكنا من استخدام هذه العينات لتحديد كيفية تفاعل جهازه المناعي مع اللقاح».


وأبدى فريق الدراسة قلقه في البداية من أن التحفيز المفرط لجهاز المناعة بجرعات متكررة قد يؤدي إلى إرهاق خلايا معينة، لكنه لم يجد أي دليل على ذلك لدى الرجل، الذي لم يعان من أي آثار جانبي، بعد تلقّي كل هذه الجرعات.


وقال الباحثون أيضاً إنهم لم يجدوا في عيّنات دم ولعاب الرجل ما يشير إلى أنه أصيب بفيروس كورونا.


لكنهم أكدوا أنهم لا يؤيدون فكرة تلقي عدد مُفرط من التطعيمات بوصفها استراتيجية لتعزيز المناعة.


وأقر الفريق بأن نتائج اختباراتهم على الرجل لم تكن كافية للتوصل إلى استنتاجات بعيدة المدى قد تسهم في تقديم توصيات مؤكَّدة لعامة الناس.


وكتب الباحثون، على الموقع الإلكتروني للجامعة: «تشير الأبحاث الحالية إلى أن التطعيم بثلاث جرعات، إلى جانب اللقاحات التكميلية المنتظمة للفئات الأكثر عرضة للخطر، تبقى هي النهج المفضّل للتصدي لكورونا».


وأضافوا: «لا يوجد ما يشير إلى أن هناك حاجة لتلقي مزيد من الجرعات».


وفتح المدّعي العام لمدينة ماغدبورغ تحقيقاً في القضية، بعد جمع 130 حقنة تلقّاها الرجل، بوصفها دليلاً على الواقعة، لكن لم يجرِ حتى الآن توجيه أي تُهم جنائية لأحد. - وكالات

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عنب

تناول العنب يطيل عمر الإنسان 5 سنوات

منذ 21 دقيقة
وخز في اليد

ما أسباب الشعور بوخز في اليد؟

منذ3 ساعة
دراسة تكشف العلاقة بين مستوى التعليم وطول العمر

دراسة تكشف العلاقة بين مستوى التعليم وطول العمر

منذ4 ساعة
الآثار السلبية لتخفيض الوزن المفاجئ

الآثار السلبية لتخفيض الوزن المفاجئ

منذ4 ساعة
اللحوم

استخدم سابقا كرمز للحظ.. إليك هذا السر لجعل اللحوم أكثر طراوة

منذ14 ساعة
حصوات الكلى

علامات تشكل حصوات الكلى

منذ15 ساعة
افكار و مواقف

ملك يخاطر بحياته لقضايا أمته

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تدهورت العلاقات الأردنية السورية أكثر؟

ماهر أبو طير |اليوم

تسخين حزبي متأخر أم حراك انتخابي مبكر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05
 
 