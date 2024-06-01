لهذا السبب.. الكريب والوافل قد يسببان السرطان

كشفت دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بعض حلويات الشوكولاتة المتاحة في المتاجر، قد تحتوي على مواد كيميائية خطيرة يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي وتسبب السرطان.



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وجد الباحثون من معهد Louvain للعلوم والتكنولوجيا الجزيئية الحيوية (IBST) في بلجيكا أن الحلويات الشعبية مثل الكريب والفطائر والكعك تحتوي على مستويات عالية من مركب الفوران السام للجينات، والذي يحتوي على مواد مسرطنة، تُطلق أثناء عملية التصنيع، خاصة عند تحميص حبوب الكاكاو للمساعدة في إعطاء الحلويات طعم الشوكولاتة أثناء التحضير.







وأوضح الباحثون أن هذه الظاهرة تحدث بشكل رئيسي في الحلويات المنتجة على نطاق واسع، حيث تستخدم الشركات درجات حرارة أعلى أثناء الخبز.



يؤدي هذا إلى إطلاق نكهات وروائح أكثر تعقيداً في المنتجات. عند استهلاك هذه الحلويات، يمكن أن تتفاعل مركبات الكربونيل مع البروتينات والإنزيمات الموجودة في المعدة، ما قد يتسبب في تلف الحمض النووي، هذا التلف يمكن أن يؤدي إلى انقسام الخلايا بمعدل أسرع، ما قد يحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية.



وشملت الدراسة حوالي 22 نوعاً من الحلويات مثل الكريب والكعك والبسكويت، تتنوع بين العلامات التجارية الوطنية والموزعة التي تم شراؤها من محلات السوبر ماركت البلجيكية.



ليكتشف فريق البحث أن الحلويات المعبأة، مثل البسكويت والكريب، تحتوي على تركيزات عالية من مركبات الكربونيل، حيث سجلت أقل من 9 من أصل 10 كربونيل.



وأظهرت النتائج أن الوافل والكعك يحتويان على أعلى كمية من هذه المادة السامة، حيث وصلت إلى 4.3 ملغ لكل كغ، في حين أن الكمية الموصى بها هي 0.15 ملغ فقط في اليوم.



ورد في بيان صحفي: "رغم أن مركبات الكربونيل توجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، إلا أنها تُستخدم أيضاً كمضافات نكهة، وبعضها تم حظره في الاتحاد الأوروبي".



ويأمل فريق البحث أن تساهم النتائج في توفير فهم أفضل لكيفية ومكان تشكل مركبات الكربونيل في الشوكولاتة، مع التأكيد على أهمية مراقبة النكهات المضافة في الأطعمة. عربي بوست

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