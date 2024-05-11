السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لهذه الأسباب.. أكل السلطة في الليل لا يساعد على إنقاص الوزن

سلطة
سلطة

واحدة من أفضل الطرق لاستهلاك كميات كبيرة من الخضراوات الورقية لتحسين الصحة العامة، وتناول كميات كبيرة من الخضراوات النيئة الطازجة يوفر فوائد صحية عديدة، في هذا التقرير نتعرف على لماذا يعتبر أكل السلطة في الليل غير صحى، بحسب موقع "تايمز ناو".

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فوائد السلطة

السلطات المصنوعة من الخضار والفواكه الطازجة مليئة بالعناصر الغذائية مثل البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات التي ترتبط بالتمثيل الغذائي وحرق الدهون وصحة القولون وحركة الأمعاء بالإضافة إلى تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

-تعتبر السلطات أيضًا ضرورية لفقدان الوزن والمناعة ومع ذلك، وفقًا للخبراء، ليس من الحكمة تناولها في الليل، مع العشاء أو قبله.


لماذا لا يجب عليك تناول السلطات في الليل؟

وبحسب خبراء التغذية، يجب عدم تناول أي شيء لم يتم تسخينه بعد الساعة الخامسة مساءً، حيث يتمتع الجهاز الهضمي بإيقاع فريد يجعل عملية الهضم بطيئة في المساء.


وقالت الدراسات إن عملية الهضم لديك تكون نشطة للغاية في الصباح وتتباطأ مع بداية اليوم في النهاية.


يصعب معالجة الأطعمة النيئة وتستهلك المزيد من الطاقة، وإذا لم يكن جسمك قادرًا على معالجة هضم الطعام بسرعة، تبدأ عملية التخمير في المعدة.وبالإضافة إلى خطر الإصابة بالأمراض، فإن عملية التخمر الداخلي تؤثر أيضًا سلبًا على النوم، مما يجعل من الصعب الاستيقاظ.


كما أن معظم الخضراوات النيئة المستخدمة في السلطات مثل الخيار والخس والجزر تحتوي على نسبة عالية جدًا من الماء، مما يؤثر سلبًا على جهازك الهضمي.


وفقا للخبراء، فإنه يسبب الكبد الدهني وعسر الهضم، مما يبطئ معدلات التمثيل الغذائي لديك – وبالتالي يسبب السمنة وأمراض مثل مرض السكري من النوع 2.


يمكن للعديد من الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في هضم الخضار النيئة أن يشعروا أيضًا بالانتفاخ أو عدم الراحة بعد تناول السلطات.


تقول الدراسات أن تناول الخضار مثل الكرنب واللفت والبروكلي على العشاء يمكن أن يؤدي بسهولة إلى احتباس الماء والتورم وعسر الهضم في اليوم التالي.


السلطات يمكن أن تجعلك تشعر بالجوع

وقال خبراء التغذية إنه على الرغم من أن الكثير من الناس يستبدلون وجباتهم بالسلطات معتقدين أن تناول كميات أقل سيساعدهم في النهاية على إنقاص الوزن، إلا أن الأمر لا ينجح.


على العكس من ذلك، فهو يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل.


تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم

قالت الأبحاث المنشورة في مجلة Diabetes Care أن الأطعمة مثل السلطات ليلاً تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ويحدث ذلك لأن تنظيم الجلوكوز في الجسم يكون أقل كفاءة في الليل، مما يؤدي إلى مشاكل محتملة مثل اضطرابات النوم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 على المدى الطويل.


أثناء النوم، تقل حساسية الجسم للأنسولين، الهرمون المسئول عن تنظيم نسبة السكر في الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، حتى مع الأطعمة الصحية مثل السلطات التي تحتوي على الكربوهيدرات من الخضراوات والصلصة.


ما هو أفضل وقت لتناول السلطات؟

وفقًا للخبراء، من الأفضل اختيار عشاء في وقت مبكر كل مساء ليس فقط للعناية بالعناصر الحيوية لجسمك، ولكن أيضًا للحفاظ على تنظيم عملية الهضم والأمعاء.


تناول سلطاتك قبل غروب الشمس، وإذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، فجرب خيارات أخف مثل الفواكه أو الزبادي أو أجزاء صغيرة من الحبوب الكاملة بدلاً من السلطة الكاملة. وكالات

 

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