الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لهذه الأسباب.. يبدو الجلد مثل المبشرة

التقرن الشعري
التقرن الشعري

في بعض الأحيان تظهر على الجلد نتوءات تجعله يبدو كالمبشرة، ما يُفسد جمال ورقة البشرة، فما سبب ذلك وكيف يمكن التخلص من هذا المظهر القبيح؟

اضطراب التقرن

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت مجلة "Stylebook" أن اتخاذ الجلد لشكل المبشرة هو مرض جلدي يعرف علمياً باسم "التقرن الشعري" (Keratosis pilaris)، ويعني اضطراب التقرن، حيث ينتج الجلد الكيراتين بشكل زائد عن الحد، ما يؤدي إلى انسداد فتحات بصيلات الشعر.

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ونتيجة لذلك يصبح الجلد خشناً وتظهر نتوءات وبثور قبيحة المظهر في الوجه والذراعين والفخذين والأرداف، ما يجعل البشرة تبدو كالمبشرة أو مثل جلد الإوزة أو ثمرة الفراولة.

 


وأضافت المجلة أن الأشخاص، الذين يعانون من أمراض جلدية مثل التهاب الجلد العصبي، هم أكثر عُرضة للإصابة بالتقرن الشعري، مشيرة إلى أن بعض العوامل تؤدي إلى تفاقم الحالة مثل فقدان الرطوبة وانخفاض نشاط الغدة الدهنية. كما أن انخفاض رطوبة الهواء يعزز أيضاً التقرن الشعري.


العناية السليمة بالبشرة

ويمكن مواجهة التقرن الشعري من خلال العناية السليمة بالبشرة، حيث ينبغي ترطيب البشرة بواسطة كريم غني بمواد الترطيب مثل اليوريا، ولمزيد من الترطيب ينبغي استعمال زيت جسم مرطب.


ويمكن أيضاً تحسين مظهر البشرة، من خلال إجراء تقشير للبشرة، على سبيل المثال بواسطة مستحضرات التقشير المحتوية على حمض الفاكهة.

 


كما يمكن اللجوء إلى الكشط الدقيق للجلد (Microdermabrasion)، والذي يمنح البشرة ملمساً أملس.

 


وبشكل عام، ينبغي الاستحمام بماء فاتر، وليس بماء ساخن، نظراً لأن الماء الساخن يتسبب في جفاف البشرة.


وللسبب ذاته، ينبغي عدم استعمال جل الاستحمام المحتوي على الصابون.

 

ومن المهم أيضاً حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لا سيما خلال فصل الصيف، بواسطة كريم واقٍ من الشمس ذي عامل حماية SPF يبلغ 50. وكالات

 

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