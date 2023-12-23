السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤتمرون يؤكدون ضرورة توسيع دائرة الفحص الوقائي القبلي لمرضى فيروس "الإيدز"

مؤتمرون يؤكدون ضرورة توسيع دائرة الفحص الوقائي القبلي لمرضى فيروس "الإيدز"
مؤتمرون يؤكدون ضرورة توسيع دائرة الفحص الوقائي القبلي لمرضى فيروس "الإيدز"
عمان - الغد - أوصى المُشاركون في المؤتمر العلمي الأول "الاستجابة الوطنية لفيروس الإيدز بين التحديات والتطلعات"، بضرورة العمل على تعزيز وتوسيع دائرة الفحص الوقائي القبلي لمرضى فيروس نقص المناعة المُكتسب (الإيدز)، داعين في الوقت نفسه وزارة الصحة والمؤسسات الصحية والمعنية ومُنظمات المُجتمع المدني، إلى جعله أولوية بالنسبة لبرامجهم وأجنداتهم.اضافة اعلان

وكان مركز سواعد التغيير قد نظم مؤخرًا، المؤتمر العلمي الأول، تحت عنوان "الاستجابة الوطنية لفيروس الإيدز بين التحديات والتطلعات"، والذي رعاه مُدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور رياض الشياب، وذلك مندوبًا عن وزير الصحة، فراس الهواري.
كما أوصى المُنتدون، الذين يُمثلون خُبراء ومُتخصصين وأساتذة جامعيين، ومُمثليين عن مُنظمات مُجتمع مدني، ضرورة استدامة برنامج توعوي إعلامي، في مُختلف وسائل الإعلام، أكانت مرئية أم مقروءة أم مسموعة، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، على اختلاف أنواعها، للوقوف على سلبيات والآثار الناتجة عن هذا "الإيدز"، وطرق الوقاية منه.
وأكدوا أهمية استدامة برامج التثقيف الوجاهي للمُجتمع المحلي، خصوصًا تلك المُجتمعات المعزولة، مثل مخيمات اللجوء ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشاروا إلى ضرورة العمل على برامج تشبيك للعاملين في قطاع مُكافحة "الإيدز"، مثل وزارة الصحة، والمُنظمات والمؤسسات الدولية، ومُنظمات المُجتمع المدني، بهدف توحيد الجهود واستثمارها، على الوجه الصحيح، بما يعود بالنفع على الجميع، ولتحقيق الأهداف المرجوة.
كما دعا المؤتمرون إلى زيادة رسائل التوجيه الديني في المساجد والكنائس، بحيث تكون هذه الرسائل تحوي الكم المعرفي والعلمي، من أجل مُكافحة هذا الفيروس، وتسليط الضوء على سُبل الحماية منه، وكذلك الوقاية في حال الإصابة.
وطالبوا بضرورة تعزيز الجهد المُشترك لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مع مُنظمات المُجتمع المدني العاملة في هذا القطاع، بُغية توجيه وتسهيل الدعم الدولي الخاص بمُكافحة فيروس "الإيدز".
وفيما دعا المؤتمرون، القطاع الخاص، بكُل مؤسساته وشركاته، لدعم المجهود الوطني لمُكافحة "الإيدز"، ماديًا ومعنويًا، أكدوا ضرورة حشد المُتطوعين في مجال الدعم النفسي للمُتعايشين مع هذا الفيروس وأُسرهم والمُجتمع المحيط بهم، بهدف تقبُلهم كمرضى، وليس كمُجرمين يتوجب مُعاقبتهم، أو حرمانهم من حقوقهم كافة.
كما شددوا على أهمية زيادة عدد المؤتمرات العلمية والورش والندوات، وحملات كسب التأييد الخاصة بمُكافحة فيروس "الإيدز"، وتعميمها على كُل مُحافظات المملكة.
وكان مُدير مركز سواعد التغيير، عبدالله حناتلة، قال إن المؤتمر العلمي الأول "الاستجابة الوطنية لفيروس الإيدز بين التحديات والتطلعات"، يهدف إلى تفعيل دور القيادات المُجتمعية، للحد من وصمة التمييز الواقعة على المُصابين بـ"الإيدز، فضلًا عن رفع مُستوى الخدمات الصحية المُقدمة لهم.
وأوضح حناتلة إلى أن العلاجات الوقائية المُتعلقة بهذا الفيروس، شهدت تقدمًا نوعيًا، حيث يُمكن للمريض أن يُمارس الحياة الطبيعية في حال الالتزام بالعلاج. 
كما أشار حناتلة إلى أن مركز سواعد التغيير يُقدم العديد من الخدمات، والتي تتمثل بالفحص السريع الطوعي المجاني، الذي يكشف عن الأمراض المنقولة بالدم، مثل فيروس نقص المناعة المُكتسب (الإيدز)، والكبد الوبائي بنوعيه.
يُذكر أن مركز سواعد التغيير، هي المؤسسة الأردنية الوحيدة، التي تعمل في مجال نقص المناعة البشري، ويستجيب للاجتياجات الطارئة للمُتعايشين مع فيروس "الإيدز".
وكان المُشاركون في المؤتمر العلمي الأول "الاستجابة الوطنية لفيروس الإيدز بين التحديات والتطلعات"، قد ناقشوا العديد من الأوراق العلمية.
وتضمن المؤتمر وجلسات حوارية، تناولت مواضيع تمحورت حول الحواجز الهيكلية والوصمة والتمييز، والتطورات العلمية المُتعلقة بفيروس "الإيدز، وآخر مُستجدات علاجات وتطوير أدوية علاج الفيروس، والتزام المُتعايشين بالعلاج، بالإضافة إلى إدماج خدمات فيروس نقص المناعة البشري ضمن خدمة الصحة الإنجابية والجنسية، وكذلك النهج الشامل لفيروس "الإيدز".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
prostate-cancer-hero

للرجال فقط.. لتعزيز الخصوبة اتبعوا حمية البحر المتوسط

منذ2 ساعة
انفلونزا

لماذا يجب تلقي لقاح الانفلونزا وما هو الوقت المناسب للحصول عليه؟

منذ2 ساعة
intro-1677629088

كيف تؤدي إزالة شعر الأنف إلى الموت؟

منذ4 ساعة
بدائل السكر

كيف تعطل بدائل السكر نظام التمثيل الغذائي للجسم؟

منذ5 ساعة
shutterstock_645842161-2

لوزن أقل وصحة أفضل.. اتبع هذه العادات

منذ5 ساعة
بلع الدواء- تعبيرية

لهذا السبب.. معظم الأدوية طعمها سيئ، فكيف يمكن تجاوزه؟

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

تطورات لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات | منذ20 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
 