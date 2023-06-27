الثلاثاء 27 حزيران 2023
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مؤشر المشاعر السلبية في العالم يصل لمستوى قياسي

للسنة الثانية.. مؤشر المشاعر السلبية في العالم يصل لمستوى قياسي
مؤشر المشاعر السلبية في العالم يصل لمستوى قياسي
أفاد استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب" عام 2022 بأن مشاعر القلق والتوتر والحزن، ما زالت هي الغالبة لدى الناس في جميع أنحاء العالم، وعند مستوى قياسي للسنة الثانية على التوالي.اضافة اعلان

وذكرت "غالوب" في بيان لها: "تلاشت الزيادات العالمية في المشاعر السلبية مثل التوتر والحزن والغضب والقلق العام الماضي، تاركة مؤشر غالوب للعواطف السلبية دون تغيير عن أعلى مستوى له في 2021 عند 33 نقطة".

كما تظهر البيانات أن مقاييس القلق والتوتر والحزن في عام 2022 ظلت تقريبا بنفس الارتفاع الذي كانت عليه في عام 2021.

وتابع البيان: "في عام 2022، قال ما يقرب من 4 من كل 10 مشاركين بالغين إنهم عانوا من قلق شديد (41%) أو إجهاد (40%)، وأقر 1 من كل 3 ألما جسديا شديدا (32%)، وعانى أكثر من 1 من كل 4 مشاركين من الحزن (27%)، ومن الغضب (23%).

وبحسب التقرير المنشور، فإن الدول المتصدرة للمشاعر الإيجابية كانت إندونيسيا والمكسيك وباراغواي والفلبين وفيتنام، حيث سجلت هذه الدول 85 نقطة على مؤشر غالوب. في الوقت نفسه، توجد أفغانستان وسيراليون وتشاد والعراق وغينيا على قائمة البلدان التي لديها أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من مشاعر سلبية.

وقد أجرت "غالوب" مسحها السنوي في 142 دولة وإقليم مع ما يقرب من 1000 مشارك، ولم يذكر هامش الخطأ، فيما تهدف الدراسة إلى التعرف على المشاعر السلبية والإيجابية التي يمر بها السكان يوميا. ويتم تكوين مؤشر الإدراك الإيجابي للحياة وفقا لنتائج إجابات المستجيبين على 5 أسئلة حول الانطباعات السارة التي مروا بها قبل يوم واحد فقط من الاستطلاع. RT

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