 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مادة غذائية تعزز صحة الدماغ والعين

دراسة جديدة: عملية رمش العيون تعزز الرؤية
مادة غذائية تعزز صحة الدماغ والعين
تعتبر نوعية الغذاء من أهم العوامل التي تؤثر على صحة الجسم، وبعض المواد الغذائية لها تأثير مميز في تحسين عمل الدماغ والعينين والجملة العصبية.
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وحول الموضوع قال الطبيب الروسي والأخصائي في علوم المناعة، أندريه بروديوس:"هناك منتجات غذائية بسيطة وسهلة المنال تعطينا فوائد صحية لا تقدر بثمن، على سبيل المثال بذور عباد الشمس التي يطلق عليها بعض الأطباء اسم غذاء العقل، الكل يحتاج إلى بعض المكونات الموجودة في هذه البذور مثل فيتامين В1، هذا الفيتامين ضروري لآلية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها، وبمساعدته يتم إنتاج الأسيتيل كولين الذي يسمح لكل خلية بالتواصل مع الخلايا الأخرى".

ومن جهتها قالت الطبيبة الروسية يلينا ماليشيفا:"بذور عباد الشمس غذاء ممتاز للدماغ والخلايا العصبية، وتحوي على فيتامين E الذي له فوائد عظيمة لصحة العين".

أما طبيب العيون الروسي ميخائيل كونوفالوف فقال:"العين تحوي على عنصرين مهمين للرؤية هما العدسة والقرنية، ونقص فيتامين E في الجسم يؤثر عليهما بشكل سلبي، مع التقدم بالعمر تصبح عدسة العين أكثر عتامة بسبب نقص هذا الفيتامين في الجسم، وأثبتت بعض الدراسات الطبية أن بذور عباد الشمس مفيدة لصحة العين لاحتوائها على هذا الفيتامين".

وكانت خبيرة التغذية الروسية مارينا ماكيشا قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن بذور عباد الشمس تعتبر مصدرا مهما لفيتامين E، كما تحوي على السيلينيوم الذي له خصائص مضادة للأكسدة ويبطئ عملية الشيخوخة عن طريق حماية الخلايا من التلف وتعزيز إنتاج الكولاجين. RT
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