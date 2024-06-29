 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ماذا تعرف عن "أطفال أوزمبيك"؟

أوزمبيك
أوزمبيك

أعلنت سيدات استخدمن عقار "أوزمبيك" أخيراً، عن حملهن، على الرغم من أنهن كن يتناولن حبوب منع الحمل، وعلاوة على ذلك، حملت بعض النساء الأخريات اللاتي تم تشخيصهن بالعقم، بعد تناول هذه الأدوية.

اضافة اعلان

 

كيف تحقق فوائد إبر أوزمبيك دون استخدام الأدوية؟

 
وكان عقار أوزمبيك و "ويغوفي"، انتشرا كأدوية لإدارة الوزن بعد أن كانا مخصصين في الأصل لعلاج مرض السكري، ونالا مع عقاقير مماثلة، شعبية واسعة، خاصة بعد إعلان نجوم هوليوود وغيرهم من المشاهير عن استخدام هذه الأدوية، غير أن جدلاً واسعاً يدور حولها، وأخيراً ما يعرف بـ"أطفال أوزمبيك".


زيادة الخصوبة

وظهر أنه في بعض الحالات، من الممكن زيادة الخصوبة لدى النساء اللاتي تم حقنهن، بأوزيمبيك، مثلاً، غير أن البحث جار عن مزيد من المعلومات، وفق موقع "إنترستينغ إنيجينيرينغ".


وأشار متحدث باسم شركة نوفو نورديسك إلى أن الشركة توصي النساء بالتوقف عن استخدام هذه الأدوية قبل شهرين من بدء محاولة الحمل حتى لا يتعرض الجنين لتأثيرات الدواء، ومع ذلك، أبلغت العديد من النساء عن حالات حمل أثناء تناول حبوب منع الحمل عن طريق الفم.


وقالت نيكول تيمبلمان، عالمة الأحياء الخلوية في جامعة فيكتوريا في كندا، لمجلة "نيتشر" إن الجهاز التناسلي الأنثوي حساس للغاية وبالتالي يستجيب للصحة الأيضية وتوازن الطاقة والتغذية، كما تعتقد أن هذه التأثيرات قد تمتد إلى ما هو أبعد من فقدان الوزن.

 


واكتشف علماء أن العقاقير من نوع أوزيمبيك، يمكن أن تغير طريقة امتصاص وسائل منع الحمل عن طريق الفم، ويمكن أن يجعلها أيضًا أقل فعالية، وقد تؤثر على أنظمة فسيولوجية أخرى.  وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

"الغذاء والدواء" توضح بشأن "أوزمبيك": مجاز أردنيا للسكري وغير معتمد للسمنة

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ابر التنحيف

"الصحة العالمية".. احذرو من إبر التنحيف المزيفة

22 حزيران 2024
صورة تعبيرية

نتائج واعدة لـ"جِل منع الحمل" للرجال

03 حزيران 2024
اقرأ أيضا
سلمى المصري

سلمى المصري: أبرر خيانة الرجل

منذ 8 دقيقة
مكملات الكركم

مكملات الكركم.. ما مدى صحة فوائدها؟

منذ 32 دقيقة
وحدة- تعبيرية

دراسة: الوحدة تجعلك تشتهين السكريات

منذ2 ساعة
تعبيرية

لماذا تتألم النساء عند الانفصال أكثر من الرجال؟

منذ2 ساعة
تعبيرية

6 اختلافات أساسية بين قلوب النساء والرجال

منذ2 ساعة
696120

خفض الوزن طريقة أكثر فاعلية للوقاية من «السكري»

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

التوقعات بشأن حرب حزب الله إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات | منذ20 ساعة
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

قاعد

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !
 