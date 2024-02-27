ماذا تعرف عن كيس العقدة؟

تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، عن الكيس العقدي، وهو كيس صغير مليء بالسوائل يتشكل فوق مفصل أو وتر، ويوجد داخل الكيس مادة سميكة ولزجة وشفافة وعديمة اللون وشبيهة بالهلام، واعتمادًا على الحجم، قد يشعر المصاب أن المكونات صلبة أو إسفنجية.



وتوضح نشرة المعهد، اليوم الثلاثاء، أعراض الكيس العقدي، وأسبابه، والمناطق التي قد يظهر عليها في الجسم، إضافة إلى كيفية تشخيص هذه الحالة، وطرق العلاج الجراحي وغير الجراحي.



تظهر الأكياس العقدية، على ظهر اليد عند مفصل الرسغ، ولكنها يمكن أن تتطور أيضًا على جانب راحة اليد من الرسغ. يمكن أن تظهر أيضًا في مناطق أخرى، لكنها أقل شيوعًا مثل:



- قاعدة الأصابع على راحة اليد، حيث تظهر على شكل نتوءات صغيرة بحجم حبة البازلاء.

- طرف الإصبع.

- الجزء الخارجي من الركبة والكاحل.

- الجزء العلوي من القدم.





أعراض الكيس العقدي:

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- نتوء ناعم أو كتلة يتغير حجمها لكنها لا تتحرك.

- تورم قد يظهر بمرور الوقت أو فجأة.

- قد يصبح الكيس أصغر حجمًا أو حتى يختفي ويعود.

- قد يتطور إلى كيس واحد كبير أو العديد من الأكياس الصغيرة، لكن عادة ما تكون مرتبطة بأنسجة أعمق.

- درجة معينة من الألم ممكنة، خاصة بعد الصدمة الحادة أو المتكررة، لكن الكثير منها غير مؤلم.

- قد يكون الألم مزمنًا ويزداد سوءًا مع حركة المفاصل.

- عندما يتصل الكيس بأوتار، قد تشعر بإحساس بالضعف في الإصبع المصاب.





أسباب كيس العقدة وعوامل الخطر:



سبب التكيسات العقدية غير معروف. تشير إحدى النظريات إلى أن الصدمة تتسبب في كسر نسيج المفصل، وتشكيل أكياس صغيرة تنضم بعد ذلك إلى كتلة أكبر وأكثر وضوحًا. تتضمن النظرية الأكثر ترجيحًا وجود خلل في كبسولة المفصل أو غمد الوتر الذي يسمح لأنسجة المفصل بالانتفاخ. تعتبر التكيسات العقدية أكثر شيوعًا عند النساء، وتحدث 70٪ عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20-40 عامًا.

نادرًا ما تحدث التكيسات العقدية عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.





تشخيص الكيس العقدي:



إذا كان لديك كيس عقدي يجب أن تراجع الطبيب، حتى لو لم تكن لديك أعراض تزعجك. غالبًا ما يكون الفحص البدني هو كل المطلوب لتشخيص الكيس العقدي. قد يحصل الطبيب على مزيد من التأكيد باستخدام حقنة لسحب بعض السائل في الكيس (الشفط بالإبرة) أو باستخدام الموجات فوق الصوتية. يمكنه تحديد ما إذا كان النتوء (كيس) ممتلئًا بسائل أو ما إذا كان صلبًا. يمكن أن تكتشف الموجات فوق الصوتية أيضًا ما إذا كان هناك شريان أو وعاء دموي يسبب الكتلة. قد يرسلك الطبيب إلى جراح اليد إذا كان النتوء كبيرًا أو صلبًا أو يتضمن وعاءً دموياً (شريان).

يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي لرؤية الرسغ وهو مفيد جدًا لتشخيص الكيس.





علاج الكيس العقدي:



1) العلاج غير الجراحي:



حوالي 50٪ من العقدة تختفي من تلقاء نفسها دونما علاج. في المراحل المبكرة، يجب أن تنتظر لترى ما إذا كان هذا سيحدث. لن تحتاج إلى علاج ما لم يكن الكيس مؤلمًا.العلاج الأولي لكيس العقدة غير جراحي:



إذا لم يكن لديك أي ألم أو أعراض أخرى، فقد يوصي طبيبك بالانتظار والمراقبة فقط للتأكد من عدم حدوث تغييرات غير عادية. عادة ما يكون هذا آمنًا لأن العقد العصبية ليست سرطانية وقد تختفي من تلقاء نفسها في الوقت المناسب.



عدم التحريك (Immobilization) غالبًا ما يتسبب النشاط في زيادة حجم العقدة، مما قد يزيد الضغط على الأعصاب المحيطة، مما يسبب الألم. قد تخفف دعامة أو جبيرة الرسغ الأعراض وتتسبب في تقليل حجم العقدة. مع انخفاض الألم، قد يصف الطبيب تمارين لتقوية الرسغ وتحسين نطاق الحركة.



تصريف السائل: إذا تسببت العقدة في قدر كبير من الألم أو حدت بشدة من الأنشطة ، فقد يتم تصريف السائل منها. يسمى هذا الإجراء بالشفط. يتم تخدير المنطقة المحيطة بكيس العقدة ويتم ثقب الكيس بإبرة لسحب السائل.

لسوء الحظ، يفشل الشفط في كثير من الأحيان في القضاء على العقدة بسبب عدم إزالة الجذر أو الاتصال بغمد المفصل أو الوتر. وبالتالي، في كثير من الحالات، يعود كيس العقدة بعد إجراء الشفط. يمكن أن تكون العقدة الموجودة على جانب راحة اليد من المعصم صعبة السحب نظرًا لقربها من الأوعية والأعصاب الرئيسية.







العلاج الجراحي:



قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية إذا لم يتم تخفيف الأعراض بطرق غير جراحية، أو إذا عادت العقدة بعد السحب للسائل. يُطلق على إجراء إزالة كيس العقدة الاستئصال. تتضمن الجراحة إزالة الكيس بالإضافة إلى معالجة الساق التي ينشأ منها الكيس. قد يعني هذا استئصال جزء من كبسولة المفصل أو غمد الوتر لضمان إزالة جذر الكيس. حتى بعد إزالة الكيس، هناك فرصة ضئيلة لعودة العقدة.

قد يكون هناك بعض الألم وعدم الراحة والتورم بعد الجراحة. عادة ما تكون قادرًا على استئناف الأنشطة العادية بعد 2 إلى 6 أسابيع من الإجراء.

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