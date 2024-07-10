 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ماذا تفعل عند حرق لسانك بعد تناول مشروب ساخن؟.. علاج بطرق بسيطة

طرق التخلص من حرق اللسطرق التخلص من حرق اللسان-(تعبيرية)
طرق التخلص من حرق اللسان-(تعبيرية)

حرق اللسان بسبب تناول مشروب ساخن بشكل متعجل، موقف يحدث كثيرا ويتعرض له العديدون، في تجربة مؤلمة ومزعجة تُفسد المتعة بتناول كوب من القهوة أو الشاي.

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وتوجد العديد من الطرق الفعالة للتخفيف من حدة حرق اللسان وتسريع عملية شفائه، وفقًا لما ذكرته الدكتورة إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية، وعضو الأكاديمية الأوروبية للطب التجميلي.

طرق التخلص من حرق اللسان
وقالت الدكتورة إيمان سند في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن حرق اللسان شائع، ويمكن تبريده بمكعب ثلج، أو تناول النعناع المبرد لسحب الألم والشعور بالهدوء، وتقليل التوتر.
وأضافت أنه يمكنك أيضًا غمس لسانك في كوب حليب بارد لبضع دقائق، وتكرار هذه العملية أكثر من مرة.
وأيضًا يمكن استخدام العسل فهو يعمل كمضاد للالتهابات، ويمكنك وضع معلقة صغيرة على لسانك لعدة دقائق، ثم بلعه، وأيضا الزبادي تخفف من الألم.

نصائح لتجنب حرق اللسان
تجنب تناول المشروبات الساخنة والحارة.
تجنب الأطعمة الحمضية.
تجنب المشروبات الغازية.
الابتعاد عن التدخين.
تجنب لمس اللسان بيدك.
وفي حالة استمرار الألم عليك الرجوع للطبيب المختص.-(وكالات)

 

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