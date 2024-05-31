 
الجمعة 31 أيار 2024
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ماذا يفعل تناول الفلفل الحار مع الوجبات؟

الفلفل الحار
الفلفل الحار

يعشق الكثيرون تناول الفلفل الحار مع الوجبات لإضافة نكهة مميزة، ويجهلون مدى تأثير ذلك على الصحة، وذكر موقع health تأثير تناول الفلفل الحار مع الوجبات.

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تناول الفلفل الحار مع الوجبات ليس من العادات الغذائية المضرة، إذ يحتوي على مادة الكابسيسين التي ثبت أنها مركب يقلل الألم ويحمي الخلايا من التلف ويقلل الالتهاب، كما يعد الفلفل الحار أيضًا مصدرًا للفيتامينات التي تعزز الصحة العامة.

تقليل خطر الوفاة المبكرة

تناول الفلفل الحار قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة، وذلك وفقًا لما ذكرته دراسة نشرت عام 2017 أوضحت أن الأشخاص الذين تناولوا حبة فلفل حار واحدة شهريًا لمدة 20 عامًا تقريبًا، انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 13%.

ويرتبط ذلك بالعناصر الغذائية الموجودة ومن أبرزها الكابسيسين، الذي يقلل من خطر الإصابة بالالتهاب، والحفاظ على صحة القلب.

قتل الخلايا السرطانية

أظهرت الأبحاث أن الكابسيسين قد يقتل الخلايا السرطانية لدى الأشخاص، خاصًة المصابين بسرطان القولون والكبد والرئة والبنكرياس، حيث يمكن لهذا المركب أن يمنع هذه الخلايا من النمو والانتشار.
يحمي من زيادة الوزن

يحتوي الفلفل الحار على عناصر غذائية تمنع تراكم الدهون، وتخفض الشهية، ما يساعد على الوقاية من السمنة.
مصدر للعناصر الغذائية

الفلفل الحار مصدر للعديد من العناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم ومنها فيتامين أ، سي، هـ ، ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.-(وكالات)

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