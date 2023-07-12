الأربعاء 12 تموز 2023
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ما أبرز 4 أمور يحبها ويكرهها دماغك؟

الدماغ البشري
الدماغ البشري
هل تعلم أن الدماغ يشغل منصب الرئيس التننفيذي لأعصاب الجسم، والتفكير، والإحساس؟ 

وتناولت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، 4 أمور يحبها الدماغ و4 أمور أخرى يكرهها،اضافة اعلان
يحبُّ:

الحصول على الحاجة الصحية من النوم
التواصل اجتماعيًا مع الآخرين
استهلاك حاجة الجسم من السوائل
ممارسة تمارين معينة كالتأمل



يكره:

القلق والتوتر
الإكثار من تناول المشروبات السكرية والحبوب المعالجة
تدخين السجائر
تعاطي المخدرات
ما هي وظيفة الدماغ؟
مدير عام عمليات التوازن والمشي والتحدث والأكل
مسؤول التحدث ومعالجة المعلومات
رئيس عمليات التنفس والدورة الدموية
مشرف اتخاذ القرارات ومعرفة العواطف
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية، بمنشور عبر "إنستغرام"، أن كثرة الجلوس تُضعِف من صحة دماغك.
لذا، يجب الوقوف والتحرك لمدة دقيقتين فقط كل نصف ساعة. كما يجب الحصول على قسط كاف من النوم، لتقوية صحة الدماغ، وخفض خطورة الإصابة بالأمراض. -(cnn)

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