ما أبرز 4 أمور يحبها ويكرهها دماغك؟

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هل تعلم أن الدماغ يشغل منصب الرئيس التننفيذي لأعصاب الجسم، والتفكير، والإحساس؟وتناولت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، 4 أمور يحبها الدماغ و4 أمور أخرى يكرهها،يحبُّ:الحصول على الحاجة الصحية من النومالتواصل اجتماعيًا مع الآخريناستهلاك حاجة الجسم من السوائلممارسة تمارين معينة كالتأمليكره:القلق والتوترالإكثار من تناول المشروبات السكرية والحبوب المعالجةتدخين السجائرتعاطي المخدراتما هي وظيفة الدماغ؟مدير عام عمليات التوازن والمشي والتحدث والأكلمسؤول التحدث ومعالجة المعلوماترئيس عمليات التنفس والدورة الدمويةمشرف اتخاذ القرارات ومعرفة العواطفوفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية، بمنشور عبر "إنستغرام"، أن كثرة الجلوس تُضعِف من صحة دماغك.لذا، يجب الوقوف والتحرك لمدة دقيقتين فقط كل نصف ساعة. كما يجب الحصول على قسط كاف من النوم، لتقوية صحة الدماغ، وخفض خطورة الإصابة بالأمراض. -(cnn)