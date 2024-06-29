 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما أثر المواد المسرطنة على الأجنة أثناء الحمل؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وتوصل العلماء إلى أن المواد الكيميائية المسرطنة يمكن أن تنتقل من الأمهات إلى الأجنة خلال الحمل وبعده.


اكتشف العلماء أن المواد الكيميائية المسرطنة الموجودة في مجرى دم الأمهات الحوامل تشق طريقها إلى المشيمة والحبل السري وحليب الثدي، مما يعني أن الأجنة يمكن أن تتأثر بهذه المواد أثناء الحمل وبعد الولادة.

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هذا الاكتشاف يثير مخاوف بشأن تأثير هذه المواد على صحة الأجيال المستقبلية، إذ يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان، نقلا عن العربية نت.


تفاصيل الدراسة

 


نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة فودان في الصين، حيث تم تحليل عينات دم لـ1076 مشاركًا.

 

واكتشف العلماء أن نسبة كبيرة من هؤلاء المشاركين تحتوي على مواد مسرطنة تعرف بالفلوروألكيل، والتي يمكن أن تنتقل من الأم إلى الجنين عبر المشيمة وحليب الثدي.


النتائج والتأثيرات

 


تستغرق هذه المواد الكيميائية آلاف السنين لتتحلل، وهي تلتصق بالبروتينات الموجودة في الجسم، مما يسهل انتقالها من الأم إلى الجنين.

 

وأشار الباحثون إلى أن التعرض لهذه المواد قبل الولادة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، التوحد، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال.


توجد هذه المواد في الأطعمة، الهواء، الماء، التربة، ومنتجات التنظيف، مما يسمح لها بالمرور بسهولة إلى مجرى الدم. تعتمد كمية المواد الكيميائية التي يتعرض لها الرضع على النظام الغذائي للأم، مؤشر كتلة الجسم، وعمر الأم عند الولادة.


انتقال المواد الكيميائية

 


تعبر المواد الموجودة في مجرى دم الأم المشيمة، التي تعمل كحاجز أمام المواد السلبية مثل الفيروسات وبعض الأدوية.

 

لكن نظرًا لأن هذه المواد عبارة عن جزيئات صغيرة وقابلة للذوبان في الدهون، يمكنها عبور المشيمة للوصول إلى الجنين. كما تلتصق بالبروتينات مثل الألبومين، مما يسهل نقلها من الأم إلى الطفل.


لاحظ الباحثون أن بعض المواد السامة تتحرك بسهولة أكبر عبر المشيمة مقارنة بالرضاعة الطبيعية، لكن معدلات هذه المواد المكتشفة في حليب الثدي كانت عالية، مما يعني أنها تنتقل أيضًا إلى المولود الجديد عبر الحليب.

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