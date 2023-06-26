ما أفضل طريقة لإبعاد الناموس؟

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كيف يلدغنا البعوض؟

ما الذي يجذب البعوض إلينا؟

كيفية منع لدغات البعوض

يقتل البعوض عددا أكبر من الناس أكثر من أي حيوان آخر لأنه ينشر أمراضا مثل الملاريا وحمى الضنك، وحتى إذا كانت الناموسة القريبة منا لا تحمل هذه الأمراض، فإنها لا تزال مصدر إزعاج للكثيرين.في معظم الأحيان، يمتص البعوض رحيق وعصائر النباتات، ويساعد في تلقيح الأزهار.ولكن عندما يحين وقت الإناث لإنتاج البيض، حتى يصبحن أمهات، تحتاج الواحدة منهن إلى بروتين إضافي، يحصلن عليه عن طريق الدم.يقول الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة الجزيئي وعلم المناعة في كلية جونز هوبكنز، كونور ماكمينمان، "عندما تلدغك الناموسة، فإنها في الواقع تلصق أجزاء فمها بجلدك وتتفحص الجلد للعثور على وعاء دموي"، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن".وتهدف الناموسة إلى أن "تشرب بسرعة" ثم تتحرك دون أن يتم اكتشافها. ولتحقيق ذلك، "يبصق البعوض على الجلد مزيجا كاملاً من البروتينات المختلفة التي تعمل كمسكنات للألم، ولذلك لا نشعر بأننا نريد حك جلدنا إلا بعد أن تكون البعوضة قد حصلت على ما تريد وطارت بعيدا"، بحسب ماكمينمان.ولدى الناس استجابات مختلفة تجاه لدغات البعوض، إذ أن بعضهم أكثر حساسية وتظهر عليهم آثار اللدغات بشكل واضح.يصف ماكمينمان بعض الناس بأنهم بمثابة "مغناطيسيون للناموس"، بحسب ما وثقه في دراسة حديثة نشرها في مجلة "كارنت بيولوجي".ووجد ماكمينمان أن "بعض الناس يستجيب للبعوض بشكل مختلف، بحسب مجموعة المواد الكيميائية التي تشكل باقة رائحة الجسم لكل فرد".ويعتبر ماكمينمان أن البعض أكثر شهية للناموس من آخرين. لكنه يؤكد أن معرفة السبب ليس بالأمر السهل.ويقول إن هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي قد تؤثر على تكوين الرائحة التي تجذب الناموسة إلى شخص ما، قد يكون أبعد إليها من آخرين.وأوضح أن هذه العوامل تشمل النظام الغذائي وعلم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء، "كل هذه الأشياء يمكن أن تؤثر على أنواع الجزيئات التي تنبعث من جسم الإنسان وتؤثر أيضا على تكوين الميكروبيوم الذي يعيش بشكل طبيعي على بشرتنا".ولا يزال العلماء يحاولون فهم ماهية الرائحة التي تجذب البعوض إلى البعض دون الآخر، وإلا كان من السهل معرفة الرائحة التي تبعد البعوض، وصنع مثيل لها وبيعها كرذاذ للجسم.وقال ماكمينمان: "في البداية يشمون رائحتك، ثم يرونك، وبعد ذلك عندما يقتربون بما فيه الكفاية، ربما على بعد متر من المضيف، يمكنهم بالفعل اكتشاف الإشارات الحرارية التي تنبعث من بشرتك"، مشيرا إلى أن أحد أهم الروائح التي تجذب البعوض من بعيد هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ما نخرجه عندما نتنفس.ونتيجة لكل التعقيدات السابقة، والألغاز التي لم يتم حلها بشأن أسباب انجذاب البعوض، فهناك عدد لا يحصى من الأجهزة والبخاخات التي تقدم الوعود بإبعاد الحشرات.لكن الأستاذة في علم الحشرات في جامعة ولاية لويزيانا، رئيسة الجمعية الأميركية لمكافحة البعوض، كريستين هيلي، ترى أن الأدوات الحديثة مثل أجهزة طارد البعوض بالموجات فوق الصوتية "لا تدعمها بالضرورة الأبحاث والعلوم"، مضيفة "لن أثق أبدا في منتج يقول إنه فعال بنسبة 100 في المئة في قتل البعوض."ويمكن أن تكون الأجهزة التي ترش مبيدات الحشرات على مساحة أكبر فعالة، بحسب هيلي.ويوصي مكمينمان الأشخاص الذين يفضلون المنتجات النباتية، باستخدام زيت ليمون الأوكالبتوس، نقلا عن الحرة.ولإبعاد البعوض عن منزلك، تأكد من حجب النوافذ وتشغيل مروحة أو مكيف هواء ليلا. وقم بإزالة القمامة والمياه الراكدة في الفناء الخاص بك بشكل دوري لمنع بيض البعوض من الفقس.ومع ذلك يؤكد الخبراء أنه ليس هناك حل سحري يحميك من لدغات البعوض، ولا يوجد نظام غذائي يجب اتباعه، أو لون يجب تجنبه أو رائحة صابون يجب عليك استعمالها حتى تبعد عنك البعوض، لكن يمكنك أن تحصل على رذاذ حشرات جيد، وتذكر إعادة رشه حسب الحاجة.