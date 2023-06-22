ما الذي يساعد على كشف السرطان في مرحلة مبكرة؟

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عمان- _- أشارت اختصاصية الأورام يكاتيرينا غريتشوخينا، إلى أن التعب السريع والوهن وانخفاض الأداء والسعال المستمر وانخفاض الوزن الحاد، تتصدر الأعراض التي قد تحذر من الإصابة بالسرطان. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".ولفتت كذلك إلى مؤشرات أخرى بينها فقدان الوزن بسرعة دون مبرر، صعوبة التبول، الحرقة الدائمة، عدم التئام الجروح فترة طويلة، اضطرابات البراز المختلفة، آلام غير مبررة وفقدان الشهية.وتؤكد الخبيرة، أن هذه الأعراض ليست محددة لأمراض السرطان، لأنها قد تشير إلى أمراض أخرى. ولكن من المهم إجراء الفحوص السريرية بين فترة وأخرى بصورة دورية. فمثلا في عمر 18-39 عاما من الضروري إجراء فحص وقائي مرة كل ثلاث سنوات. ويشمل هذا الفحص- تحليل الدم الشامل، قياس مستوى ضغط الدم الشرياني، تحديد مستوى السكر والكولسترول في الدم، أشعة الصدر، تخطيط القلب، قياس الضغط داخل العين وغيرها. وعلى النساء إجراء "اختبار PAP". الخاص بتشخيص سرطان عنق الرحم.وتضيف، أما من عمر 40-64 عاما فيجب إجراء الفحص الوقائي كل سنة. لأن تحليل الدم الشامل لهذه الفئة من الأعمار سيكشف مستوى الهيموغلوبين والكريات البيضاء، وكذلك ما يسمى ESR. الذي هو معدل ترسيب كرات الدم الحمراء. هذا المؤشر يمكن أن يعكس بشكل غير مباشر وجود أورام.ووفقا لها، يجب على الرجال الذين أعمارهم فوق 45 سنة إجراء فحص PSA الذي يكشف سرطان البروستات، وبعد ذلك عليهم إجراء هذا الفحص في عمر 50 و55 و60 و64 عاما. كما يجب على الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما، الخضوع لتنظير المعدة والقولون وتحليل البراز لكشف الدم المخفي فيه (مرة كل سنتين) لأن هذا قد يشير إلى تطور ورم خبيث في الأمعاء. أما النساء فعليهن تصوير الثدي أيضا.