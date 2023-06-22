الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

ما الذي يساعد على كشف السرطان في مرحلة مبكرة؟

1687428043847316100
ما الذي يساعد على كشف السرطان في مرحلة مبكرة؟
عمان- _- أشارت اختصاصية الأورام يكاتيرينا غريتشوخينا، إلى أن التعب السريع والوهن وانخفاض الأداء والسعال المستمر وانخفاض الوزن الحاد، تتصدر الأعراض التي قد تحذر من الإصابة بالسرطان. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
ولفتت كذلك إلى مؤشرات أخرى بينها فقدان الوزن بسرعة دون مبرر، صعوبة التبول، الحرقة الدائمة، عدم التئام الجروح فترة طويلة، اضطرابات البراز المختلفة، آلام غير مبررة وفقدان الشهية.
وتؤكد الخبيرة، أن هذه الأعراض ليست محددة لأمراض السرطان، لأنها قد تشير إلى أمراض أخرى. ولكن من المهم إجراء الفحوص السريرية بين فترة وأخرى بصورة دورية. فمثلا في عمر 18-39 عاما من الضروري إجراء فحص وقائي مرة كل ثلاث سنوات. ويشمل هذا الفحص- تحليل الدم الشامل، قياس مستوى ضغط الدم الشرياني، تحديد مستوى السكر والكولسترول في الدم، أشعة الصدر، تخطيط القلب، قياس الضغط داخل العين وغيرها. وعلى النساء إجراء "اختبار PAP". الخاص بتشخيص سرطان عنق الرحم.
وتضيف، أما من عمر 40-64 عاما فيجب إجراء الفحص الوقائي كل سنة. لأن تحليل الدم الشامل لهذه الفئة من الأعمار سيكشف مستوى الهيموغلوبين والكريات البيضاء، وكذلك ما يسمى ESR. الذي هو معدل ترسيب كرات الدم الحمراء. هذا المؤشر يمكن أن يعكس بشكل غير مباشر وجود أورام.
ووفقا لها، يجب على الرجال الذين أعمارهم فوق 45 سنة إجراء فحص PSA الذي يكشف سرطان البروستات، وبعد ذلك عليهم إجراء هذا الفحص في عمر 50 و55 و60 و64 عاما. كما يجب على الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما، الخضوع لتنظير المعدة والقولون وتحليل البراز لكشف الدم المخفي فيه (مرة كل سنتين) لأن هذا قد يشير إلى تطور ورم خبيث في الأمعاء. أما النساء فعليهن تصوير الثدي أيضا.
الضوء الأحمر.. هكذا يؤثر على نومك وساعتك البيولوجية

الضوء الأحمر.. هكذا يؤثر على نومك وساعتك البيولوجية 20 حزيران 2023

الأكل المقيد بالوقت.. قد يمنع داء السكري والسمنة

الأكل المقيد بالوقت.. قد يمنع داء السكري والسمنة 20 حزيران 2023

إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف

إليك أفضل مشروب للترطيب ومكافحة الجفاف 19 حزيران 2023

sun-stroke

ما هي ضربة الشمس؟ وكيف نتقيها بالصيف؟ 19 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
850Memories-Brain-GettyImages-1286784438_0

مخ الانسان يسترجع الذكريات القديمة عند خوض تجارب جديدة

منذ12 ساعة
85464998_l-scaled

الشعور بالدوار والغثيان أثناء السفر.. كيف نتغلب عليه؟

منذ14 ساعة
Blue-glass-of-water-98f5b6b

ما هي كمية السوائل التي يحتاجها الجسم في فصل الصيف؟

منذ14 ساعة
نبات الأقحوان

5 فوائد لنبات الأقحوان وموانع الاستخدام

21 حزيران 2023
crop-22737836-1

لماذا تعد الأحذية الرياضية "خطيرة " في المطارات؟

21 حزيران 2023
تعلم لغة ثانية يمكن أن يزيد من كثافة المادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ

تعلم لغة ثانية يؤثر إيجابا على الصحة العقلية للإنسان

21 حزيران 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 