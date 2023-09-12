الثلاثاء 12 أيلول 2023
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ما العلاقة بين شلل النوم ومرض "الرعب الليلي"؟

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تستمر نوبة "رعب النوم" عادةً من ثوانٍ إلى بضعة دقائق
يعتبر كل من شلل النوم "Sleep Paralysis"، ومرض الرعب الليلي "Night Terrors" من اضطرابات النوم الشائعة نوعا ما، بيد أن  الحالتين تختلفان عن بعضهما، وذلك رغم وجود بعض الأعراض المتشابهة بينهما.اضافة اعلان

ووفقا لموقع "Health" الطبي، فإن اضطراب "شلل النوم"،والذي يعرف بمسميات عدة منها "الجاثوم"، يحدث أثناء الانتقال بين حالات اليقظة والنوم.

ويسبب "الجاثوم" عدم قدرة مؤقتة على الحركة أو الكلام عند الاستيقاظ أو الاستعداد للنوم، وترافق هذه الحالة  بعض أحاسيس الهلع، مثل الشعور بالخوف أو وجود وزن ثقيل على الصدر.

وتوضح إخصائية الأمراض الباطنية، الدكتورة حكمية مناد، في حديث إلى موقع "الحرة"، أن "شلل النوم يُعتبر حالة صحية نفسية، وعادة ما يكون ناتجًا عن توتر أو ضغوط نفسية، مثل القلق أو الاكتئاب".

وتضيف: "على الرغم من أنها ظاهرة طبيعية، فإن الأشخاص الذين يعانون من شلل النوم يمكن أن يشعروا بالقلق أو الخوف أو التوتر بشأن حدوثها مرة أخرى".

حذرت دراسة هولندية حديثة من أثر الأضواء المنبعثة من شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر على عادات النوم لدى المراهقين.

وشددت على أنه "في بعض الحالات، قد تكون هناك أسباب طبية أخرى لشلل النوم، مثل اضطرابات النوم الأخرى، كمرض (التغفيق)، وعندها يجب استشارة الطبيب، خاصة عند الشعور بالخوف من حالة شلل النوم".

والتغفيق هو أحد اضطرابات النوم التي تجعل الأشخاص المصابين به، يشعرون بالنعاس الشديد أثناء النهار، كما أنهم يجدون صعوبة في البقاء مستيقظين لفترات زمنية طويلة، إذيغلبهم النوم فجأة، وبالتالي فإن ذلك قد يسبب مشكلات خطيرة في روتينهم اليومي.

الأعراض.. والعلاج

وبحسب موقع "WEB MD" الطبي، فإن "25 إلى 50 بالمئة من الأميركيين، تعرضوا إلى حالة شلل النوم، مرة واحدة على الأقل في حياتهم".

ومن أهم أعراض هذه الحالة المرضية، وفق مناد، "عدم القدرة على التحرك أو التحدث أثناء النوم أو عند الاستيقاظ، والشعور بالضغط على الصدر، والخوف الشديد أو الذعر، وصعوبة في التنفس".

وأشارت إلى أن "شلل النوم  يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس، وذلك على الرغم من أن بعض الدراسات لفتت إلى أنه قد يحدث بشكل متكرر عند الرجال، أكثر منه لدى النساء".

وتابعت: "يمكن أن يحدث في أي وقت من حياة الشخص، وغالبًا ما يبدأ في مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ المبكر".
وبالنسبة للعلاج، أوضحت الطبيبة: "لا يوجد علاج محدد، لكن ننصح بتوفير بيئة نوم مريحة وهادئة، والحد من التوتر والقلق قبل الذهاب إلى الفراش، وتوفير ساعات نوم كافية، والامتناع عن تناول عن المنبهات، مثل الكافيين والكحول قبل ساعات كافية من الذهاب إلى السرير، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل والتنفس العميق".

وتابعت: "إذا استمرت الأعراض وتسببت في اضطراب شديد في حياتك اليومية، فمن المهم استشارة أخصائي اضطرابات النوم لتقييم حالتك، واختيار العلاج المناسب، على حسب تفاقم الحالة".

اضطرابات "رعب النوم"

وبالنسبة لحالة "الرعب الليلي" أو الرعب النوم"، فهي، وفقا لموقع "مايو كلينك" الطبي،  عبارة عن اضطرب نوم ينجم عنه عن نوبات من الصراخ والهلع.

وغالبًا ما يقترن ذلك الاضطراب بالمشي أثناء النوم. وفي هذه الحالة يعتبر أحد أنواع الباراسومنيا (خطل النوم)، التي تشمل سلوكيات فيزيائية غير طبيعية تحدث بعد الرقود إلى الفراش، مثل صرير الأسنان أو عدم القدرة على الحركة.

تعد اضطرابات النوم مشكلة شائعة خاصة مع التقدم في العمر، وتشير الأبحاث إلى أن هذه المشاكل لدى النساء أكثر من الرجال.

وتستمر نوبة "رعب النوم" عادةً من ثوانٍ إلى بضعة دقائق، لكن في بعض الحالات قد تستمر لفترات أطول.

ويؤثر "الرعب أثناء النوم" على ما يقرب من 40% من الأطفال ونسبة أقل بكثير من البالغين.

وتوضح الطبيية مناد أن "رعب النوم قد يبدو مخيفا في بعض الحالات، بيد أنه لا يشكل خطرا في معظم الأحيان، ويتخلص جل الأطفال المصابين به منه عند بلوغهم سن المراهقة".

وأشارت إلى أن من أعراضه: "نوبات فزع مفاجئة في منتصف الليل، والصراخ أثناء النوم، وتسارع في التنفس ومعدل ضربات القلب"، نقلا عن الحرة.

ورأت أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن بقوم بها ذوو المريض، مثل أن "ينام الطفل في مكان آمن حتى لا يؤذي نفسه إذا كان يسير ليلا، أو تصيبه نوبات فزع وهلع".

وأردفت: "يمكن محاولة تهدئة الشخص المصاب بذلك الاضطراب بلطف ودون إيقاظه تمامًا من النوم، من خلال قول عبارات لطيفة بصوت مريح وخافت، واللمس المهدئ على الرأس والرقبة". 

وفي هذا السياق، شددت على ضرورة عدم إيقاظ المصاب بذلك الاضطراب، لاسيما الأطفال، حتى لا تزداد نوبات الهلع لديهم، مشيرة إلى أنه "قد يكون من المفيد تسجيل النوبات بوسائل مختلفة، مثل الفيديو، لتقديمها للطبيب في حالة الاستشارة الطبية".

وأكدت أنه في حال استمرت نوبات "الرعب الليلي" في التأثير السلبي الكبير على الحياة اليومية للمصاب بها، فعندها ينصح بمراجعة الطبيب المختص لتقييم الحالة بشكل دقيق، والحصول على العلاج المناسب.
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