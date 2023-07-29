ما علاقة ألم الذراع بالنوبة القلبية ؟

ترجمة الغد

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ومع ذلك، هناك مكان واحد تتقارب فيه احتمالية الإصابة- ألم في الذراع وخاصة في الذراع اليسرى. أي ألم في هذا الطرف يمكن أن يكون علامة على حدث الشريان التاجي.تُعرَّف النوبة القلبية بأنها تلف لجزء من عضلة القلب لدرجة تعرضها للخطر. السبب الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية هو تراكم الكوليسترول والترسبات الدهنية في جدران الشرايين التاجية.وهذا يقيد تدفق الدم والأكسجين إلى القلب ويؤثر على عمله. يمكن أن تكسر قطعة من الرواسب أمام جدار الشريان وتمنع تدفق الدم مما قد يؤدي أيضًا إلى نوبة قلبية.قد يبدو الارتباط بين النوبة القلبية وألم الذراع غريبًا نظرًا لعدم إصابة الذراع. سبب الألم في الذراع هو أن الأعصاب التي تنقل الإشارات من القلب إلى الدماغ وتلك التي تفعل الشيء نفسه للذراع ترسل إشاراتها إلى خلايا الدماغ نفسها.لهذا السبب ، قد يصاب الدماغ بالارتباك بشأن مصدر الإشارة ويمكن أن يؤدي ذلك غالبًا إلى الشعور بالألم الناجم عن النوبة القلبية كألم في الذراع مع عدم الإحساس بألم في الصدر. هذا ما يعرف بالألم المشار إليه.تذكر أنه ليست كل آلام الذراع مرتبطة بالقلب - يمكن أن يكون السبب موضعيًا في الذراع نفسها دون أي اتصال بأي جزء آخر من الجسم.ومع ذلك ، في الحالات التالية ، يجب استدعاء المساعدة الطبية على الفور:-إذا تفاقم ألم الذراع خلال بضع دقائق ، على الرغم من إراحة الذراع.-إذا كان هناك أي إزعاج في الصدر مثل الشعور بالضغط أو الضيق أو الحرقة أو الامتلاء أو الألم ، تزداد شدته تدريجياً.-انزعاج متقطع - ألم الصدر يأتي ويختفي.-ضيق في التنفس أو صعوبة أخرى في التنفس.-عادة ما ترتبط العلامات أو الأعراض بعسر الهضم.-ظهور التعرق البارد بشكل مفاجئ-شعور بالاحمرار - تدفق الدم بشكل غير طبيعي إلى جزء واحد من الجسم-دوار-القيء أو الغثيانلا أحد يريد أن يكون مريضًا، وبعد سن معينة، تكون بعض الأوجاع والآلام، خاصة في الأطراف، طبيعية.ومن الصعب معرفة ما إذا كان ألم الذراع ناتجًا عن إجهاد أو إصابة في الطرف أو ما إذا كان مرتبطًا بمشكلة في القلب.ما يجب تذكره هو أن آلام الذراع يمكن أن تكون أول علامة على نوبة قلبية والتفاعل مع ذلك والحصول على المساعدة الطبية على الفور قد يعني الفرق بين الحياة والموت.