الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما علاقة الزنك بفقدان السمع؟

فقدان السمع
يمكن لنقص الزنك أو ارتفاعه الزائد أن يزيد من خطر فقدان السمع

يعاني بعض الأشخاص من فقدان السمع المؤقت أو الدائم، بالإضافة إلى حدوث تغيرات جذرية في إدراكهم الصوت بعد التوقف عن سماع الضوضاء المرتفعة، خصوصاً عند حضور حفل موسيقي صاخب.

اضافة اعلان


واكتشف باحثون بجامعة بيتسبرغ الأميركية، الآلية الجزيئية المُسببة لفقدان السمع الناجم عن الضوضاء، مع إمكانية تخفيف هذا التأثير بالأدوية، وفق دراسة نُشرت نتائجها، الاثنين، في دورية «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم».


وفي حين يعاني البعض من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء نتيجة إصابة حادة في الأذن، يلاحظ آخرون ضعفاً مفاجئاً في السمع بعد التعرض المستمر لضوضاء مرتفعة، على سبيل المثال في ساحة المعركة أو في موقع للبناء.


ويمكن لفقدان السمع الناتج عن الضوضاء أن يكون منهكاً، ويبدأ بعض الأشخاص في سماع أصوات غير موجودة، ما يؤدي لظهور حالة تسمى الطنين، تؤثر بشدة في نوعية حياة الشخص، وفق ما ذكرت الدراسة.

وسعى الفريق البحثي الذي يركز على بيولوجيا السمع والطنين وفقدان السمع، لتحديد الآلية الجزيئية لهذه الحالة، بهدف إرساء الأساس لتطوير أدوية فعالة في المستقبل.


ومن خلال إجراء تجارب على الفئران وعلى خلايا معزولة في الأذن الداخلية للبشر، وجد الباحثون أنه بعد ساعات من التعرض لضوضاء مرتفعة، يرتفع مستوى الزنك في الأذن الداخلية.


واكتشف الباحثون أن فقدان السمع الناجم عن الضوضاء، والذي يؤثر في ملايين الأميركيين، ينبع من تلف الخلايا بالأذن الداخلية المرتبط بزيادة مستويات الزنك، وهو معدن ضروري للوظيفة الخلوية السليمة والسمع، إذ يمكن لنقص الزنك أو ارتفاعه الزائد أن يزيد من خطر فقدان السمع، خصوصاً عند التعرض للضوضاء.


ويؤدي التعرض للصوت العالي إلى إطلاق قوي للزنك داخل الخلايا، ما يؤدي بالنهاية لتلف الخلايا وتعطيل الاتصال الطبيعي بين خلايا الأذن، وفق نتائج الدراسة.، بحسب موقع الشرق الأوسط.


ومن جانبه، قال الباحث الرئيسي للدراسة بجامعة بيتسبرغ الدكتور ثانوس تزونوبولوس: «يؤدي فقدان السمع الناجم عن الضوضاء لإضعاف حياة الملايين، ولكن نظراً لأن بيولوجيا فقدان السمع ليست مفهومة تماماً، فإن منع فقدان السمع يمثل تحدياً مستمراً».


وأضاف عبر موقع الجامعة: «لحسن الحظ، نتائج الدراسة تفتح الأبواب أمام حل دوائي مُحتمل، حيث أظهرت التجارب أن الفئران التي عُولجت بمركب دوائي يساعد على حبس جزيئات الزنك الزائد، كانت أقل عرضة لفقدان السمع، وكانت محمية من الأضرار الناجمة عن الضوضاء».


ووفق الفريق، فإن «هذه الأدوية يمكن أن تساعد في استعادة السمع المفقود، أو الحماية من فقدان السمع إذا جرى تناولها قبل التعرض المتوقع للصوت العالي».

 

ويقوم الباحثون حالياً بتطوير دواء ليجري اختباره في دراسات السلامة قبل السريرية التي تُجرى على البشر، بهدف إتاحته لحماية الأشخاص من فقدان السمع.

 

اقرأ أيضا:

كيف تقود ألعاب الفيديو لفقدان السمع؟

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ac

كيف تقود ألعاب الفيديو لفقدان السمع؟

05 شباط 2024
اقرأ أيضا
كيفية استخدام حمض الجليكوليك للعناية بالبشرة

كيفية استخدام حمض الجليكوليك للعناية بالبشرة

منذ5 ساعة
حمضيات

لهذه اﻷسباب.. ابتعد عن تناول الحمضيات بعد الطعام مباشرة

منذ10 ساعة
مميعات الدم

مميعات الدم.. ما هي وكيف تستخدم؟

منذ11 ساعة
الاطعمة السكرية

كيف تضر السكريات بالقلب؟

منذ11 ساعة
الامراض القلبية

النوبات القلبية لدى المرأة تختلف عن الرجل

منذ13 ساعة
تعبيرية

هل تحمي التمرينات من سرطان البروستاتا؟

منذ14 ساعة
افكار و مواقف

ماذا يحدث في سورية؟

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستكون هناك تغييرات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

رفح.. جردة حساب

سائد كراجة |اليوم

اجتياح رفح حصاد العدوان

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2-2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات | منذ5 ساعة
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات | منذ5 ساعة
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات |12 شباط 2024
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
Untitled

معنى الابتسامة

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666
 
 