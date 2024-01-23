الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما مضاعفات التهاب الأذن الوسطى؟

19_2023-638130247519236062-923
التهاب الأذن الوسطى
- يعاني غالبية الناس تقريبا من أعراض التهاب الأذن الوسطى، على الأقل مرة واحدة في حياتهم. ويمكن أن تكون لهذا المرض عواقب وخيمة عند تجاهله وعدم علاجه في الوقت المناسب. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وتشير الدكتورة أولغا أولانكينا اختصاصية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إلى أن التهاب الأذن الوسطى يمكن أن يتطور إلى التهاب السحايا والتهاب العصب الوجهي وتمزق طبلة الأذن وخراج الدماغ وضعف السمع وحتى فقدان السمع.
ووفقا لها، التهاب الأذن الوسطى هو التهاب في أحد أجزاء الأذن، الذي غالبا ما تسببه الفيروسات والبكتيريا. يتطور المرض عادة كمضاعفات للأمراض المعدية (التهاب اللوزتين، الحصبة، التهاب الجهاز التنفسي، الإنفلونزا)، حيث تدخل مسببات المرض الأذن من البلعوم الأنفي وتسبب الالتهاب. وفي حالات نادرة، ينجم المرض عن إصابة، مثل تلف طبلة الأذن أثناء الغوص.
وتقول: "هناك اعتقاد شائع بأن التهاب الأذن الوسطى يحدث بسبب البرد وعدم ارتداء قبعة في الشتاء. ولكن هذا غير صحيح تماما. لأن تعرض منطقة الأذن للبرد لا يسبب التهاب الأذن الوسطى بشكل مباشر. لكن المشي من دون قبعة في البرد يؤثر سلبا في الجهاز المناعي، ويصبح الجسم أكثر حساسية للفيروسات والبكتيريا - العوامل المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي، ويمكن أن تؤدي إلى تطور التهاب الأذن الوسطى والتهابات أخرى مثل التهاب السحايا".
ويمكن أن تلتهب الأذن الخارجية أو الوسطى أو الداخلية. ولكن الأكثر انتشارا هو التهاب الأذن الوسطى. ويصاب الأطفال بالتهاب الأذن الوسطى أكثر من غيرهم بسبب السمات الهيكلية للأذن لديهم.
وتشير الطبيبة، إلى أنه في حالة التهاب الأذن الوسطى، يتراكم السائل المصلي والصديد في تجويف الأذن الوسطى، ما يسبب الشعور بالامتلاء وضعف السمع. ومع تقدم المرض، قد يحصل ثقب في طبلة الأذن ويتسرب السائل إلى الخارج. يتضخم الغشاء المخاطي للتجويف الداخلي للأذن الوسطى ويضغط على الأعصاب، ما يسبب ألما حادا يمكن أن ينتشر إلى الصدغ أو العين. وقد يعاني الشخص من الحمى والصداع والدوخة.
وتقول: "يعالج التهاب الأذن الخارجية عادة من دون استخدام مضادات الحيوية، أما علاج التهاب الأذن الوسطى والداخلية، فيعتمد على شدة المرض والحالة العامة للمريض. فإذا كانت هناك علامات لتراكم القيح في تجويف الأذن، أو ارتفاع درجة حرارة المريض، أو وجود خطر حدوث مضاعفات، أو حدوث عملية التهابية عند طفل يقل عمره عن عامين، فلا يمكن تجنب العلاج بالمضادات الحيوية. وقد يصف الطبيب أيضا مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لتقليل الحمى والألم". وبعد دورة المضادات الحيوية، يمكن وصف العلاج الطبيعي، الذي يسرع تعافي المريض ويمنع تطور المرض إلى مزمن. وإذا كان مسار المرض خفيفا وسببه فيروسات، فلا يعالج بالمضادات الحيوية".
وتحذر الطبيبة من عواقب التهاب الأذن الوسطى الذي يمكن أن يسبب أضرارا صحية جسيمة.
وتقول: "لا توجد وسيلة تضمن 100 بالمائة الحماية من التهاب الأذن الوسطى، ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة بعلاج التهابات الجهاز التنفسي في الوقت المناسب، وارتداء قبعة خلال موسم البرد، لمنع برودة منطقة الأذن وانخفاض المناعة، واتباع نمط حياة صحي".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
lemon-garlic-shrimp-pasta-h-1

أطعمة لا تستحق سمعتها بزيادة الوزن

منذ6 ساعة
علبة ظلال الجفون

تعقيم علب المكياج ضروري! لهذا السبب

منذ7 ساعة
زيوت البذور الغنية بالدهون الصحية

أي الزيوت أكثر فائدة وأفضل للطهي؟

منذ9 ساعة
الفلفل الحلو

ما الفرق بين الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر.. وأيهم أكثر فائدة؟

منذ11 ساعة
السعال

ما هي أسباب "الكحة المستمرة" وكيفية التخلص منها؟

منذ11 ساعة
دراسة تكشف عن فيروس يتسبب في مرض التصلب المتعدد

دراسة تكشف عن فيروس يتسبب في مرض التصلب المتعدد

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيخططون لمرحلة ما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

تصريحات واشنطن بحل الدولتين.. لعبة!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا نحتاج؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

أثر ارتفاع أسعار السلع على توقعات النمو

رعد التل |اليوم

حل الدولتين

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

في الأردن.. لنتحدث معا

سميح المعايطة |اليوم

الخارطة المستباحة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1706007058821098000

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (2 - 3)

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات | منذ24 ساعة
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 