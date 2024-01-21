ما هو ارتفاق الأصابع؟

تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الأحد، عن ارتفاق الأصابع، الحالة الشائعة التي تصيب نحو 1 من كل 2500 طفل، وتميل إلى التأثير على الأولاد أكثر من الفتيات.



وتضع نشرة المعهد بين يدي القارئ التصنيفات الأربعة لمتلازمة الأصابع، والأسباب المحتملة لها، وإجراءات التشخيص والاختبارات اللازمة، إضافة إلى طرق العلاج.



ارتفاق الأصابع هي حالة يولد فيها الأطفال بأصابع مدمجة. حوالي نصف الأطفال الذين يعانون من ارتفاق الأصابع لديهم ارتفاق في كلتا اليدين (ثنائية). في معظم الأحيان، يصيب ارتفاق الأصابع اليدين، كما يمكن أن يؤثر على أصابع القدم. في حين أنه يمكن ضم أي إصبعين أو أكثر، إلا أن ارتفاق الأصابع يحدث غالبًا بين الإصبع الأوسط والبنصر. قد تكون الأصابع متصلة بغطاء من الجلد يشبه الحزام.





يمكن تصنيف متلازمة الأصابع على النحو التالي:



الأسباب:



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- بسيط (Simple) ، حيث يتم ارتباط الأصابع بالجلد والأنسجة الرخوة.- معقد (Complex) ، حيث يتم ارتباط الأصابع بالعظم.- مكتمل (Complete)، حيث تلتحم الأصابع كلها معًا حتى الأطراف.- غير مكتمل (Incomplete)، حيث تتصل الأصابع جزئيًا فقط.في معظم الأطفال، الأصابع المصابة متصلة بالجلد فقط؛ من النادر أن تلتحم العظام أيضًا معًا. إذا تركت دون علاج، يمكن للأصابع المتصلة أن تضعف نمو الأصابع ووظيفة اليديحدث ارتفاق الأصابع أثناء نمو الطفل في الرحم. في الوضع الطبيعي خلال الأسبوع السادس إلى الثامن من النمو، تنفصل أصابع اليدين والقدمين عند الرضيع. وفي حالة حدوث ارتفاق الأصابع تفشل الأصابع في الانفصال التام.



غالبًا ما ينتقل هذا الاختلاف الخلقي من خلال العائلات. يوجد تاريخ عائلي في 10 إلى 40 بالمائة من حالات ارتفاق الأصابع. في حالات نادرة، يرتبط ارتفاق الأصابع بتشوهات ومتلازمات جينية أخرى، بما في ذلك متلازمة أبيرت ومتلازمة كاربنتر.





الاختبار والتشخيص:



في بعض الأحيان، يمكن تشخيص ارتفاق الأصابع قبل الولادة أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية، على الرغم من أنه يتم تحديده عادة بعد الولادة.



من أجل تحديد أفضل مسار علاج لطفلك، سيجري الأطباء في مستشفى الأطفال فحصًا بدنيًا شاملًا ويأخذون التاريخ الطبي للعائلة. يمكن استخدام اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية لفحص الهيكل الأساسي ليدي طفلك وتحديد ما إذا كانت العظام ملتصقة أم لا. قد يوصى بإجراء الاختبارات الجينية والتصوير لأجزاء أخرى من الجسم لتحديد المتلازمات الجينية والتشوهات.





العلاج:



في حالات ارتفاق الأصابع البسيطة للأصابع الثلاثة الوسطى (أي السبابة والوسطى والبنصر)، ينبغي التفكير في إجراء جراحة لفصل الاندماج بين أصابع اليدين أو القدمين قبل أن يبلغ طفلك من العمر عامين. من المهم أن يتمتع طفلك بأقصى قدر من وظائف اليد أثناء الطفولة المبكرة عندما يطور بسرعة المهارات الحركية الدقيقة والجسيمة.



إذا كان طفلك يعاني من ارتفاق الأصابع البسيط، يوصى بإجراء عملية جراحية لفصل الأصابع الملتصقة خلال السنة الأولى من حياة طفلك. الإبهام والإصبع الصغير لهما أطوال مختلفة بشكل كبير عن الأصابع المجاورة، وسيسمح الفصل المبكر لجميع الأصابع المصابة بالتطور بشكل طبيعي والنمو بشكل متساوٍ. يجب أيضًا إصلاح متلازمة الاصابع المعقدة عند بلوغ السنة الأولى من العمر.



سيتمكن طفلك من العودة إلى المنزل في نفس اليوم الذي تجري فيه جراحة إصلاح ارتفاق الأصابع. ستكون في جبيرة طويلة للذراع لمدة أسبوعين بعد الجراحة.



بعد أسبوعين من الجراحة، سيفحص الجراح طفلك، ومرة أخرى بعد ستة أسابيع من الجراحة حيث ستتم إزالة الجبيرة الطويلة لطفلك. لن يحتاج معظم الأطفال إلى التجبير أو أي علاج لليدين.



سيحتاج طفلك إلى العودة إلى جراح اليد لعدة زيارات سنوية طوال فترة الطفولة المبكرة لضمان تطوير وظيفة اليد المناسبة. هذا مهم بشكل خاص لأنها يتعلم الطفل مهارات مثل الكتابة وممارسة الرياضة.