ما هو التهاب الكبد المناعي الذاتي؟

تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الثلاثاء، عن التهاب الكبد المناعي الذاتي، الذي يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة خلايا الكبد، وهذا يسبب تورماً والتهاباً وتلفاً في الكبد.



وتوضح نشرة المعهد الأسباب المحتملة لالتهاب الكبد المناعي الذاتي، وأعراضه التي قد تختلف من شخص لآخر، واجراءات واختبارات التشخيص، إضافة إلى طرق العلاج.



الكبد هو عضو كبير يقع تحت الضلوع على الجانب الأيمن من البطن. يساعد على تصفية الفضلات من الجسم، ويصنع المادة الصفراء للمساعدة في هضم الطعام، ويخزن السكر الذي يستخدمه الجسم للحصول على الطاقة.





التهاب الكبد المناعي الذاتي:



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- قد يحدث في أي عمر.- يصيب النساء أكثر من الرجال.- غالبًا ما يرتبط بأمراض أخرى حيث يهاجم الجسم نفسه (اضطرابات المناعة الذاتية).



على الرغم من أن هذا الاضطراب كان معروفًا بأسماء متنوعة، بما في ذلك التهاب الكبد الذئبي، والتهاب الكبد بخلايا البلازما، والتهاب الكبد المزمن المناعي الذاتي، فقد حددت المجموعة الدولية لالتهاب الكبد المناعي الذاتي أن التهاب الكبد المناعي الذاتي هو المصطلح الأنسب لهذا المرض.





ما الذي يسبب التهاب الكبد المناعي الذاتي؟



ما هي أعراض التهاب الكبد المناعي الذاتي؟



قد تشمل أعراض التهاب الكبد المناعي الذاتي الأخرى ما يلي:



كيف يتم تشخيص التهاب الكبد المناعي الذاتي؟



لا يعرف الأطباء أسباب التهاب الكبد المناعي الذاتي، ولكن من المرجح أن يظهر لدى الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية الأخرى، بما في ذلك:- الغدة الدرقية.- مرض السكر النوع 1.- فقر الدم الانحلالي.- قلة الصفيحات المناعية.- مرض الاضطرابات الهضمية.- التهاب القولون التقرحي.- في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى الإصابة بالتهاب الكبد المناعي الذاتي.قد تختلف أعراض كل شخص. قد تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:- التعب الشديد.- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).- ألماً في البطن.- ألماً أو تورم المفاصل.- أعراضاً خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا.- الحكة.- زيادة حجم البطن بسبب تضخم الكبد والطحال.- أوعية دموية تشبه العنكبوت في الجلد.- البول الداكن.- برازاً شاحباً أو رمادي اللون.- فقدان الشهية.- تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء).- الارتباك.- نزيف من المستقيم أو قيء دم.قد تبدو أعراض التهاب الكبد المناعي الذاتي مثل مشاكل صحية أخرى.سيقوم الطبيب بأخذ تاريخك الصحي ويُجري لك فحصًا جسديًا.



تتضمن بعض اختبارات الدم المخبرية المستخدمة لتشخيص التهاب الكبد المناعي الذاتي ما يلي:



- اختبارات وظائف الكبد للتحقق من وجود التهاب أو تلف في الكبد.

- تعداد الدم الكامل.

- لوحة التخثر. يبحث هذا الاختبار في مدى جودة عمل بروتينات التخثر.

- فحص الإلكترولايتات.

- فحص أضداد المناعة الذاتية والذي يستخدم لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد المناعي الذاتي أو مرض كبدي آخر له أعراض مماثلة.

- اختبارات الكبد الأخرى. يتم إجراء ذلك للتحقق من أنواع أخرى محتملة من أمراض الكبد.





قد تخضع أيضًا لاختبارات تصوير مثل:



- الاشعة المقطعية: والتي تعد أكثر تفصيلاً من الأشعة السينية القياسية. يمكن أن يعرض صورًا مفصلة لأي جزء من الجسم، بما في ذلك العظام والعضلات والدهون والأعضاء. تستخدم كل من الأشعة السينية وتكنولوجيا الكمبيوتر لعمل صور أفقية (تسمى غالبًا شرائح) للجسم.



- التصوير بالرنين المغناطيسي: يقوم هذا الاختبار بعمل صور مفصلة للأعضاء داخل الجسم. يستخدم مجالًا مغناطيسيًا ونبضات طاقة موجات الراديو. قد يتم حقن صبغة أو حقنها في الوريد. تساعد الصبغة الكبد والأعضاء الأخرى في البطن على رؤية الأعضاء بشكل أكثر وضوحًا في الفحص.



- فحص الموجات فوق الصوتية: حيث يستخدم هذا الفحص الموجات الصوتية عالية التردد لإنشاء صورة للأعضاء. يمكنه أيضًا فحص تدفق الدم في الأوعية الدموية.



- خزعة الكبد. تؤخذ عينات صغيرة من الأنسجة من الكبد بإبرة خاصة. يتم فحص هذه العينات تحت المجهر لمعرفة نوع مرض الكبد الذي تعاني منه.





كيف يتم علاج التهاب الكبد المناعي الذاتي؟



يعمل العلاج بشكل أفضل عند اكتشاف التهاب الكبد المناعي الذاتي مبكرًا. الهدف من العلاج هو السيطرة على المرض وتقليل أو التخلص من أي أعراض.



للقيام بذلك، يتم استخدام الأدوية (الكورتيكوستيرويدات ومثبطات الجهاز المناعي) للمساعدة في إبطاء أو تثبيط جهاز المناعة المفرط النشاط. كما أنها تمنع جسمك من مهاجمة الكبد. بمجرد أن تبدأ العلاج، قد يستغرق الأمر من 6 أشهر إلى بضع سنوات حتى يبدأ المرض في الشفاء. يمكن لبعض الأشخاص التوقف عن تناول الأدوية، ولكن غالبًا ما يعود المرض. قد تحتاج إلى العلاج بين الحين والآخر لبقية حياتك. يحتاج بعض الأشخاص إلى الاستمرار في العلاج إذا انتكسوا عدة مرات أو إذا كان مرضهم شديدًا.



في بعض الحالات، قد يختفي التهاب الكبد المناعي الذاتي دون تناول أي أدوية. ولكن بالنسبة لمعظم الناس، يعتبر التهاب الكبد المناعي الذاتي مرضًا مزمنًا.

يمكن أن يؤدي إلى تندب الكبد (تليف الكبد). يمكن أن يتضرر الكبد بشدة لدرجة أنه لا يعود يعمل. وهذا ما يسمى بالفشل الكبدي. إذا كنت مصابًا بفشل الكبد، فقد تكون هناك حاجة إلى عملية زرع كبد. تأكد من سؤال طبيبك عن اللقاحات الموصى بها.

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